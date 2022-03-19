Российские удары по украинской столице и окраинам Львова.

Кара Анна

Президент России Владимир Путин появился на массовом митинге с размахиванием флагом на переполненном московском стадионе в пятницу и отдал дань уважения своим войскам, воюющим на Украине, через три недели после вторжения, которое привело к большим, чем ожидалось, потерям России на поле боя и росту авторитаризма. править дома.

Между тем глава российской делегации на дипломатических переговорах с Украиной заявил, что стороны сузили свои разногласия. Украинская сторона заявила, что ее позиция не изменилась.

Вторжение вызвало волну антивоенных протестов в России, и митинг в Москве окружают подозрения, что это было проявлением патриотизма, созданным Кремлем. Несколько критикующих Кремль Telegram-каналов сообщили, что студенты и работники госучреждений в ряде регионов по приказу начальства посещают митинги и концерты по случаю восьмой годовщины аннексии Москвой захваченного у Украины Крыма. Эти отчеты не могут быть проверены независимо.

В других местах российские силы продолжали вести смертоносный огонь по украинским городам, включая столицу Киев, и бомбили авиаремонтный завод на окраине Львова, недалеко от польской границы. Украинские официальные лица заявили поздно вечером в пятницу, что осажденный южный портовый город Мариуполь потерял выход к Азовскому морю, и российские войска все еще пытаются штурмовать город. Было неясно, захватили ли они его.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска осаждают крупнейший город, чтобы создать «гуманитарную катастрофу» с целью склонить украинцев к сотрудничеству. Он сказал, что русские препятствуют доставке грузов в осажденные города центральной и юго-восточной Украины.

«Это совершенно преднамеренная тактика», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении к нации, которое было записано за пределами Киева, за спиной офиса президента.

И в редком для Путина публичном выступлении с начала войны он похвалил российские войска, сказав: «Рядом они помогают и поддерживают друг друга». «У нас давно не было такого подразделения», — добавил он под аплодисменты толпы.

Московская полиция заявила, что более 200 000 человек находились на стадионе «Лужники» и вокруг него. На мероприятии прозвучали патриотические песни, в том числе исполнение песни «Сделано в СССР» с вступительными нотами «Украина, Крым, Беларусь, Молдова, это вся моя страна».

Пытаясь изобразить войну справедливой, Путин перефразировал Библию и сказал о российских войсках: «Нет большей любви, чем отдать душу за друзей».

Выйдя на сцену с плакатом «За мир, свободный от нацизма», он обрушился на своих оппонентов в Украине с безосновательным заявлением о том, что они «неонацисты». Путин продолжал настаивать на том, что его действия необходимы для предотвращения «геноцида» — идея, которую лидеры всего мира категорически отвергли.

Видеотрансляции мероприятия время от времени обрывались, но показывали, как громкая толпа разражается скандированием «Россия!»

Появление Путина ознаменовало изменение его относительной изоляции в последние недели, когда он встречался с мировыми лидерами и персоналом либо за необычно длинными столами, либо в режиме видеоконференции.

После вторжения Кремль ужесточил борьбу с инакомыслием и потоком информации, арестовав тысячи антивоенных демонстрантов, заблокировав такие сайты, как Facebook и Twitter, и вынес суровые приговоры к тюремному заключению за то, что считается ложными сообщениями о война, которую Москва называет «специальной военной операцией».

ОВД-Инфо, правозащитная организация, отслеживающая политические задержания, сообщила, что не менее семи независимых журналистов были задержаны до или во время освещения юбилейных событий в Москве и Санкт-Петербурге.

В пятницу три российских космонавта прибыли высоко над местом конфликта на Международную космическую станцию ​​в ярко-желтых летных костюмах с синими вставками, соответствующими цветам украинского флага. На видеозаписи одного из астронавтов, снятого в момент подготовки капсулы к стыковке с космической станцией, видно, что он одет в синий летный костюм. Было неясно, какое сообщение должна была послать желтая униформа.

Когда космонавта Олега Артемьева спросили о желтых скафандрах, он сказал, что каждый экипаж выбирал свои скафандры, и у них было много желтых материалов, которые им нужно было использовать, «поэтому мы должны были носить желтые».

С началом войны многие люди использовали украинский флаг и его цвета в знак солидарности с государством.

Вернувшись в Москву, Путин стоял на сцене в белом воротничке и синем пиджаке и говорил минут пять. Некоторые люди, в том числе ведущие на мероприятии, были одеты в футболки или куртки с буквой «Z» — символом, который можно увидеть на российских танках и другой военной технике в Украине и принять сторонниками войны.

Цитата Путина из Библии и русского адмирала восемнадцатого века отражает его возрастающее внимание в последние годы к истории и религии как связующим силам в постсоветском обществе России. Его описание своих врагов как нацистов вызвало то, что многие русские считают лучшим временем для своей страны, — защиту родины от Германии во время Второй мировой войны.

Встреча состоялась после того, как Владимир Мединский, который руководил российскими переговорщиками на нескольких раундах переговоров с Украиной, заявил, что обе стороны близки к достижению соглашения по вопросу об отказе Украины от своей заявки на вступление в НАТО и принятии нейтрального статуса.

«Этот вопрос очень сблизил стороны», — сказал Мединский в комментариях, опубликованных российскими СМИ. Он добавил, что сейчас обе стороны находятся «на полпути» в вопросах, связанных с разоружением Украины.

Михайло Подолак, советник Зеленского, назвал российскую оценку направленной на «нагнетание напряженности в СМИ». Он написал в Твиттере: «Наша позиция не изменилась. Прекращение огня, вывод сил и надежные гарантии безопасности с конкретными формулами.

Зеленский вновь обратился к Путину за прямыми переговорами с ним. «Пора встречаться, пора поговорить», — сказал он. «Я хочу, чтобы меня услышали все, особенно в Москве».

Что касается других событий, президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин разговаривали около двух часов, пытаясь удержать Пекин от оказания военной или экономической помощи российскому вторжению.

Ранее в пятницу сообщалось, что один человек погиб в результате ракетного обстрела под Львовом. Спутниковые снимки показали, что в результате удара был разрушен ремонтный ангар и повреждены еще два здания. Украина заявила, что сбила две из шести ракет самолета, прилетевших из Черного моря.

Раннее утреннее наступление было ближе всего к центру Львова, который стал перекрестком для людей, бегущих из других частей Украины, и для тех, кто приходил, чтобы предложить помощь или присоединиться к боевым действиям. Война увеличила население города примерно на 200 000 человек.

Зеленский хвастался, что оборона Украины оказалась намного сильнее, чем ожидалось, и что Россия «не знала, что нам нужно защищать и как готовиться к удару».

Но глава британской военной разведки генерал Джим Хоккенхолл предупредил, что, не сумев захватить крупные украинские города, российские войска обращаются к «стратегии истощения», предполагающей «безрассудное и неизбирательное использование огневой мощи», что приводит к большим жертвам среди гражданского населения и усугубляет гуманитарный кризис.

В городе за городом по всей Украине нападениям подвергались больницы, школы и здания, где люди искали безопасности. Спасатели продолжили поиск выживших в развалинах театра, который использовался в качестве убежища, когда он был разрушен в результате авиаудара российской авиации в среду в Мариуполе.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в результате взрыва в театре выжили не менее 130 человек.

«Но по нашим данным, в этих подвалах, в этом бомбоубежище до сих пор находится более 1300 человек», — заявила Денисова украинскому телевидению. «Мы молимся, чтобы они все были живы, но информации о них пока нет».

На спутниковых снимках Maxar Technologies, сделанных в пятницу, видно, что из Мариуполя выезжает длинная вереница автомобилей, когда люди пытаются эвакуироваться, а также разрушены дома, многоквартирные дома и магазины.

Рано утром снаряды также попали в многоквартирный дом на Подоле в Киеве, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 19 человек получили ранения в результате взрыва.

Украинские официальные лица сообщают, что пожарный погиб, когда российские войска бомбили район, где пожарные пытались потушить пожар в селе Нативка Запорожской области.

По словам губернатора края Павла Кириленко, еще два человека погибли в результате ударов по жилым и административным зданиям в восточном Краматорске.

Генерал-майор Александр Павлюк, который возглавляет оборону района вокруг украинской столицы, заявил, что его силы находятся в хорошем положении для защиты города, и поклялся: «Мы никогда не сдадимся. Мы будем сражаться до конца. дыхание и до последней пули».

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Писатель Associated Press Юрас Карманов во Львове, Украина, и другие журналисты AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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