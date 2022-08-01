Российские университеты предлагают хорошие возможности для индийских студентов, обучающихся по программе MBBS

Пуна (Махараштра) [India], 1 августа (ANI/GPRC): Любой студент, который хочет получить степень бакалавра медицины и ищет университет, который предлагает медицинское образование с высокими стандартами качества, может быть подходящим местом для рассмотрения в России. Так как же это сделать? Ну, во-первых, хороший консультант по вопросам образования может дать наилучшие ответы. В разговоре с доктором Амитом Камелем, основателем и директором AKEducation Consultants, стало ясно, что многие индийские студенты, получившие степень MBBS в России, вернулись домой, чтобы стать очень успешными врачами и работать в системе здравоохранения Индии.

Фактически, его консультирование предлагает студентам беспроблемный процесс приема на 360 градусов, консультируя и помогая найти правильный и удобный для студентов университет, с документацией и помощью в подготовке к FMGE и NEXT, а также помощь в поездке. Они также помогают индийским студентам в России с услугами на местах. AKEducation Consultants на протяжении последних 20 лет отправляет индийских студентов в ведущие университеты России, включая Казанский государственный медицинский университет, Привольский медицинский исследовательский университет, Волгоградский государственный медицинский университет и Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта.

Преимущество получения MBBS в России заключается в том, что процесс поступления очень прост. Студенты не должны платить какие-либо пожертвования или вступительные взносы, а также не требуется проверка при поступлении. Академическое требование для Сертификата соответствия, как определено Национальным медицинским комитетом для общей категории, представляет собой совокупность 50% оценок по физике / химии и биологии. Студент должен пройти национальный вступительный тест (NEET). Федеральные университеты там проводят тест на пригодность перед зачислением индийских студентов. Широкие возможности и знакомство совета директоров с клинической практикой благодаря многопрофильным, высокооснащенным больницам в крупных городах России. Некоторые из крупных городов России — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Калининград. И это еще не все – расходы на проживание для студентов также весьма доступны. Это сделало Россию экономическим образовательным центром. На самом деле, некоторые университеты принимают плату в виде ежегодных взносов.

Что наиболее важно, индийско-российские отношения были здоровыми и крепкими и засвидетельствовали многие десятилетия отношений дружбы и сотрудничества. Уже известно, что российские граждане с уважением относятся к индийским студентам и известны как «индийско-русские бхаи бхаи». Преимущество этого в том, что индийских студентов хорошо принимают, а российские власти хорошо заботятся об их безопасности и благополучии. Как правило, это большое облегчение для родителей студентов, которые получают образование в стране. В России есть государственные университеты и федеральные университеты. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде является предпочтительным выбором для индийских студентов. Федеральные университеты проводят тесты на пригодность, экзаменуют студентов и преподают на английском языке. Их объекты включают 3D-технологии для обучения, патологоанатомические залы, диагностические центры, преподавателей и самые современные средства.

Но есть меры предосторожности, которые необходимо принять перед обращением за госпитализацией. «Студенты также должны убедиться, что выбранный ими университет должен быть связан со Всемирной организацией здравоохранения, фондом NMC, а курс ведется на английском языке, а не на двух языках. Кроме того, студент должен выбрать медицинский университет в мегаполисе, а не в деревне. или Малые города, такие как Россия, менее густонаселенная страна и большая часть населения остается в городах, поэтому больницы и поликлиники там будут иметь хорошую инфраструктуру из-за населения, а не малых городов и деревень, где студенты могут столкнуться с трудностями во время клинических сессий. ». Доктор Камель объясняет, что другие важные моменты, которые следует учитывать перед подачей заявления о приеме, — это убедиться, что университет предоставляет комфортабельные общежития на период обучения. Не рекомендуется арендовать апартаменты, квартиры и жилые помещения в качестве платных гостей, так как это дорого и связано с проблемами безопасности. Частные домики, арендованные агентами, также не рекомендуются. Не становитесь жертвой хаоса индийской кухни: когда студенты планируют учиться за границей, они должны планировать готовить себе еду. Многие агенты подталкивают этот фактор и вводят студентов в заблуждение. «Студенты-первокурсники обычно предпочитают эти услуги общественного питания за дополнительную плату из-за первоначальной адаптации в стране, но позже становится трудно продолжать». Говорит один из родителей, Джиоти Павар.

Очень часто студенты и родители становятся жертвами дешевых предложений и определенных сделок, поступают в бюджетные университеты с низкой инфраструктурой, а потом сожалеют об этом. Тогда, конечно, абсолютно необходима основная мера предосторожности – оплата только через официальные банковские каналы, а не через агента. Поэтому выбор заслуживающего доверия и надежного консультанта, знающего страну, желательно медицинского консультанта, понимающего структуру образования и культуры в России и говорящего по-русски, крайне важен. Проверка лицензий консультантов также является одним из важнейших критериев перед получением образования за границей.

Между прочим, «AKEducation Consultants уже более двух десятилетий помогает соискателям медицинского образования и их родителям, и сотни врачей работают в уважаемых больницах и клиниках по всей Индии и за рубежом», — рассказывает доктор Амит Камель, который сам получил степень доктора медицины в Волгоградский государственный медицинский университет, Россия. Доктор Камел добавляет: «Качественное образование, повышение практических навыков и подготовка наших студентов к квалификации, сдаче экзаменов и после окончания учебы являются нашими главными приоритетами на данный момент». По-видимому, это гарантируется AKEducation Consultants.

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