Российские ученые бойкотируют пустую победу

«Что мы должны? Что делать нашим российским коллегам? — спросил главный научный сотрудник в аудитории. Сейчас начало лета, а в Чикаго около 100 градусов. Я выступал с программной речью в Национальной ускорительной лаборатории Ферми (Fermilab), ведущем исследовательском центре физики элементарных частиц в Соединенных Штатах и ​​на моем прежнем рабочем месте. Мое выступление было сосредоточено на азиатско-американском опыте и влиянии ухудшения американо-китайских отношений на науку, но для многих в зале более важным было вторжение России в Украину.

Через несколько дней после начала конфликта 24 февраля Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) — давний партнер Фермилаб —Останавливаться Все новое сотрудничество с учреждениями и частными лицами в России и Беларусь. организация объявить В июне она намерена разорвать отношения с обеими странами после истечения срока действия существующих соглашений о сотрудничестве в 2024 году. Другие международные организации приняли аналогичные или более решительные меры. Арктический совет, межправительственный форум восьми арктических государств, приостановлено Работа должна быть завершена в марте, а ограниченные исследования возобновятся этим летом без участия России, что может стать разрушительной неудачей для науки о климате. Европейское космическое агентство имеет законченный Его сотрудничество с Россией привело к первому европейскому космическому аппарату на Марсе, который должен был запустить российскую ракету к Красной планете в конце этого года. На мгновение показалось, что Международная космическая станция сделает это. стойкость сейсмические явления на Земле. Эта надежда рухнула в конце июля, когда глава Роскосмоса объявить Его страна покинет проект в 2024 году.

От ледяных вершин Земли до края космоса острое лезвие войны пронзило академические альянсы, которые уже разлагались под давлением пандемии и геополитики, ставя острый вопрос без простого ответа. В беседах с друзьями и коллегами в США и Европе я чувствовал коллективное разочарование, граничащее с бессилием. Все сожалеют о вторжении и согласны с тем, что это нужно сделать Что-нибудь помочь Украине, и что продолжать бизнес в обычном режиме перед лицом такой катастрофы было бы морально несостоятельным. Но кроме публикации данных и оказания помощи, какие конкретные действия может предпринять академия и научное сообщество в отношении России?

Многие говорят мне, что решение не зависит от них: «Это политика». Лаборатории и их персонал должны Преданный идее В соответствии с правительственными санкциями и правилами финансирующих агентств, некоторые из которых запрещают сотрудничество с коллегами в России или аккредитацию российских учреждений для совместных исследовательских работ. Некоторые сетуют на то, что российские ученые, которые активно не поддерживают вторжение, подвергаются несправедливому остракизму. Один ученый, выросший в бывшем Советском Союзе до эмиграции на Запад, привел убедительный аргумент, что люди в демократических странах не должны способствовать развитию науки в авторитарных режимах; Это только усилит диктаторов, использующих технологии в деструктивных целях. Ученый уже много лет не посещал свой родной город и призывает всех своих китайских студентов также не возвращаться в Китай.

тысячи Ученыеи научных корреспондентов и студентов в России, а также многих других в России диаспора, подписали открытые письма с осуждением конфликта. Среди заключенных за оппозицию политик и журналист Владимир Кара-Мурза, отец которого известен. отказаться Официальное трудоустройство в Советской России как отказ от тоталитарного режима. Эти смелые действия дают надежду в долгие ночи войны и угнетения. Они также разрушают иллюзию, что простые люди не несут ответственности за действия государства. Отказ от ответственности — это отказ от свободы воли. В несправедливом мире компромисс часто является условием выживания.

Расхождения во мнениях по отношению к своим русским коллегам на Западе — полагаться на официальные указания, делать вид, что русский народ беспомощен, или придумывать полное сокращение — все это проистекает из общего отношения: невиновности стороннего наблюдателя. Бомбы, тюрьмы и чистки возлагаются на абстрактное государство и на иностранном языке, несмотря на то, что немецкие города работают на российском газе, швейцарские банки являются убежищем для друзей Путина, а якобы демократические правительства используют технологии для причинения вреда, в том числе для споров. многочисленные вооруженные формирования, инициированные США. Настаивание на невиновности препятствует ясному пониманию взаимосвязанных систем насилия и несправедливости, которые никогда не ограничиваются одной войной, одним государством или одной моделью правления. По мере того, как мир делится политическими разногласиями, а научные круги оказываются на линии разлома, то, как мы воспринимаем конкретного Другого и реагируем на него, в конечном итоге связано с нами самими: кто мы, где мы находимся и к какому будущему мы стремимся.