Российские ученые изучают радоновую опасность в Арктике – наука и космос

В пресс-службе сообщили, что «молодые ученые из Архангельска работают над проектом по оценке рисков радонового газа в Арктике». «Команда, возглавляемая Андреем Бочковым из Лаборатории радиологии окружающей среды, работает над проектом по представлению методов контроля радоновой опасности в арктических регионах. Команда работает над программно-аппаратным комплексом, который будет учитывать характеристики вечной мерзлоты в качестве потенциальных прогностический параметр потенциальной радоновой опасности.

Радон – это природный радиоактивный газ, который образуется при распаде урана. Он встречается во всех породах и почвах. Этот газ может быть бесцветным и без запаха в высоких концентрациях внутри помещений, в том числе в жилых домах. Это одна из причин рака легких. Поэтому перед началом любого строительства необходимо проверить территорию застройки на наличие и концентрацию радона.

Ученые предполагают, что концентрация радона на поверхности Земли увеличивается из-за таяния вечной мерзлоты. Чтобы подтвердить эту гипотезу, они будут проводить полевые работы в условиях вечной мерзлоты, поскольку в почве и породах увеличивается концентрация естественных радионуклидов.

«Мы связались со специалистами в этой области и договорились доставить экспериментальные образцы мерзлого грунта с Аляски с глубины от 0 до 55 метров, а также совместно проводить эксперименты с ведущими учеными в этой области», – сообщили в пресс-службе. Пучков, – сказал он.