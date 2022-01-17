Российские ученые обнаружили на орбитальной площадке более 20 видов микроорганизмов

Москва, 17 января. Исследователи Российского института медико-биологических проблем, в течение нескольких лет изучающие образцы с внутренней поверхности модуля «Заря» Международной космической станции (МКС), обнаружили более 20 микроорганизмов, по материалам 46-х Королевских чтений космонавтов. в понедельник.

«В результате летных экспериментов, проведенных внутри функционально-грузового модуля МКС при выполнении пяти основных миссий, из среды обитания выделено и идентифицировано более 20 видов микроорганизмов, в том числе наличие патогенных бактерий и грибов», — говорится в материалах. сказать.

Среда обитания аппарата и вся российская часть Международной космической станции — экологическое место, пригодное для микроскопических бактерий и грибков, указывается в материалах. Согласно материалам, «эти микроорганизмы используют отделочные и дизайнерские материалы станции в качестве основной среды обитания».

Эксперимент на борту Международной космической станции заключался в отборе образцов и их доставке на Землю в спускаемых аппаратах. За трехлетний период было взято более 200 проб, из которых в 34% обнаружены бактерии и в 3% — грибы.

В материале сказано: «В 5 % проб с бактериальной микрофлорой и в 100 % проб с наличием грибковых микробов превышен нормативный показатель, регламентированный ССП 50260 NORD».

В частности, ученые обнаружили грамположительные, спорообразующие, грамотрицательные аэробные или факультативно-аэробные кокки. К условно-патогенным видам отнесены возбудители условно-патогенных инфекций (Staphylococcus aureus и Streptococcus sp.) и спорообразующие бактерии Bacillus.

С 25 по 28 января в Москве в Государственном техническом университете имени Баумана пройдут 46-е Академические чтения по космонавтике, посвященные советскому конструктору ракет Сергею Королеву.