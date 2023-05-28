Российские ученые ожидают перехода к новому технологическому укладу

Минск, 26 (БЕЛТА). В беседе с журналистами президент РАН Геннадий Красников и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук прокомментировали перспективы развития науки, передает Bilta.

«Академия наук объединяет практически все области науки и техники, и сейчас очень важно усилить междисциплинарное взаимодействие. Много достижений в области междисциплинарной науки. Перспективно и использование нейронных сетей», — сказал Геннадий Красников. . .

Со своей стороны Михаил Ковальчук заявил, что междисциплинарность стала важнейшей основой для движения к новому технологическому укладу, основанному на природоподобных технологиях. «Нейронные сети сейчас очень модны. Но мы должны понимать, что электроснабжение имеет большое значение для цифровизации», — сказал он.

В Минске проходит совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук. Участники рассмотрят ряд важных вопросов. Среди них выполнение Академиями наук в 2021-2022 гг., состояние Программ Союзного государства с участием организаций Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси и перспективный проект Программ, Стратегия научно-технического развития Союзного государства.