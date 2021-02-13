Российские ученые определяют правовые изменения, которые угрожают научным изменениям



В январе граждане России протестовали в ключевых городах, включая Санкт-Петербург, по поводу заключения в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального; Ученые обеспокоены тем, что предлагаемые изменения в законодательстве являются результатом напряженности в правительстве из-за несогласных голосов.Предоставлено: Дмитрий Ловецкий / AB / Shutterstock

Ученые и ученые в России протестуют против предлагаемого изменения законодательства, которое нанесет ущерб свободе образования и свободе слова. Поправки к российскому закону об образовании, которые, по словам законодателей, призваны сдерживать антироссийскую пропаганду, требуют, чтобы преподаватели и преподаватели запрашивали у государственных органов разрешение отстаивать общественные интересы в образовательной деятельности, включая образовательную деятельность, связанную с наукой. Петиция против изменения – голосование в Государственной Думе, нижней палате российского парламента – планируется на следующей неделе – собрала более 200 000 подписей, и со стороны исследователей, не сотрудничающих с нами, исходят угрозы, поскольку это может помешать усилиям по развитию научного образования. .

Президиум Российской академии наук – ведущего органа фундаментальных исследований страны – призвал членов Думы отклонить законопроект. По словам руководителей академии, предлагаемые изменения противоречат усилиям по модернизации российской науки. «В России быстро растет деятельность по ознакомлению общества с научными достижениями, и ученые считают эту работу полезной для всего общества», – говорит Алексей Коклов, вице-президент академии. «Предлагаемый закон не поддерживает эти меры, он только налагает ограничения. Никакие ограничения не помогут развитию сообщества».

Астроном МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Бопов, который запустил онлайн-петицию, заявил, что правительство предоставит правительству «чрезмерный контроль» над целым рядом общественных учебных и просветительских мероприятий, проводимых учеными вне рамок формальных образовательных программ. Это включает в себя усилия по повышению научного образования с помощью онлайн-курсов, популярных лекций, подкастов и таких сайтов, как YouTube.

Зарубежные партнеры

Майкл Келфанд, преподаватель биологии в Центре наук о жизни Сколтеха в Москве и член лондонской Европейской академии Европы, стремится продвигать науку и науку, называя предлагаемые поправки «недопустимыми репрессиями».

Ученые особенно обеспокоены поправкой, которая потребует одобрения федеральных властей перед подписанием соглашений с зарубежными партнерами в сфере образования. Попов говорит, что это правило создаст неприемлемые препятствия для усилий по привлечению иностранных инструкторов для преподавания в России. «Каждый раз, когда я хочу пригласить иностранного лектора на встречу или в летнюю школу, мне приходится просить плату», – говорит он. «Это смешно. Я не буду подчиняться».

Александра Борисова, соучредитель Российской ассоциации научной коммуникации в Москве, говорит, что многие ученые и ученые могут перестать приближаться к общественности из опасения, что то, что они говорят, может быть незаконным.

Но закон не должен влиять на обычную исследовательскую деятельность, предполагающую международное сотрудничество, – говорит Гриль Димитриев, исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций, государственного фонда благосостояния страны, который поддерживал разработку вакцины «Спатник против правительства». «Этот закон не препятствует общему сотрудничеству, которое является частью повседневного научного дискурса и рутинной научной деятельности, поэтому я думаю, что он будет иметь очень ограниченный уровень применения», – говорит он. «Большинство ученых в России понимают, что научное сотрудничество – ключ к успеху».

Проблемы с независимой речью

Законопроект был внесен депутатами Госдумы в ноябре, и международные отношения России резко ухудшились после репрессий в отношении лидера оппозиции Алексея Навального. Согласно дополнению к законопроекту, цель изменения – «противодействовать распространению незаконной информации и антироссийской пропаганды в школе и студенческой среде». В законопроекте прямо говорится о кампаниях расовой и религиозной ненависти.

Но критики рассматривают изменения как часть усилий российского правительства по подавлению свободы слова. Гельфанд говорит, что язык вражды запрещен действующим российским законодательством, поэтому поправка излишняя. Вместо этого это изменение добавит дополнительной бюрократии к российской науке, которая и без того забита бюрократией.

Этот шаг отражает разногласия между российскими правителями и законодателями и растущее напряжение из-за иностранных агентов, говорит Сергей Курриев, экономист парижского журнала Science Bow, который покинул Россию в 2013 году. «Это очень беспокоит», – говорит он. «Закон определенно направлен против социологов. Современная экономика, политология, социология и история очень опасны для режима, поэтому они стремятся разработать инструменты цензуры для отбора критических замечаний. ”

Борисова соглашается. Он говорит, что в случае утверждения правила явно нарушат гарантированную конституцией свободу слова. «Есть предположение, что всеобщее распространение интеллектуальных знаний будет служить интересам« антироссийских », – говорит он. «Это резко контрастирует с вмешательством правительства в свободу слова и его усилиями по улучшению научного образования».

Сотни ученых заявляют, что они не будут следовать новому правилу, с какими бы препятствиями они ни столкнулись. Попов говорит, что некоторые потеряют работу.