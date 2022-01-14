Российские ученые разрабатывают беспилотники для наблюдения за погодой в Арктике

ТАСС, 14 января. Специалисты Московского авиационного института и Обуховского института физики атмосферы РАН разработали уникальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для метеорологических исследований и наблюдения за погодой в арктических широтах. В пресс-службе авиационного института сообщили в четверг ТАСС, что машина прошла летные испытания.

«Новый беспилотный летательный аппарат будет использоваться для изучения структуры атмосферного пограничного слоя — нижней части газовой атмосферы планеты», — сообщили в пресс-службе. «В перспективе продукт может быть использован для сети метеонаблюдений в Арктике и для непрерывного мониторинга и прогнозирования ледовой обстановки на Северном морском пути и в акватории северных портов России».

С помощью дронов метеорологи могут получать более точную информацию с разных высот, чем данные с метеостанций. Кроме того, они будут проводить больше наблюдений в более широких областях. Дроны очень практичны в труднодоступных районах, где метеостанции и аэродинамические станции находятся далеко друг от друга.

Для развития Арктики необходимы надежные прогнозы опасных природных явлений. БПЛА «Цымлянин» предназначен для решения этой задачи. Первое испытание беспилотника состоялось в Цимлянске, что и объясняет его название. Это беспилотный аппарат вертикального взлета и посадки, который осуществляется как у вертолетов — с помощью четырех воздушных винтов. Полет в самолетном режиме обеспечивается только одним воздушным винтом.

Несколько факторов объясняют «гибридную» систему БПЛА. Первая особенность — мягкие и контролируемые режимы взлета и посадки, снижающие риск повреждения дорогостоящего оборудования на борту. «Аппарат не требует специальных взлетно-посадочных площадок, что очень удобно в арктических условиях», — цитирует пресс-служба заместителя директора центра беспилотных летательных аппаратов института Максима Калягина.

«Цимлянин» имеет дальность полета 2,4 м, грузоподъемность 1,5 кг, скорость полета 20 м/с, время полета более 60 минут. Автомобиль оснащен системой автопилота и может лететь по заранее заданному маршруту. Некоторые метеорологические приборы на борту уникальны и были специально разработаны для этого транспортного средства.