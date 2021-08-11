Российские ученые улавливают космическую пыль на поверхности заставы с помощью специальной ловушки – Science & Space

Москва, 9 августа. Специалисты Института биомедицинских проблем РАН планируют провести эксперимент под названием ловушка на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) для улавливания микрометеоритов и космической пыли, сообщил руководитель биомедицинской лаборатории института Юрий Смирнов. сообщил ТАСС. в понедельник.

Ученый предположил, что «цель – улавливать микрометеориты и космическую пыль. Также могут быть обнаружены органические и неорганические соединения и микроорганизмы».

Он указал, что работу на внешней стороне форпоста будет способствовать Европейский роботизированный манипулятор (ERA), прибывший на Международную космическую станцию ​​вместе с российской многоцелевой лабораторной установкой «Наука».

«С помощью манипулятора мы можем снять оборудование с внешней поверхности станции и переместить его в шлюз, а экипаж сможет брать пробы оттуда без выхода в открытый космос и отправлять их обратно на Землю», – пояснил эксперт, отметив, что подготовка для выхода в открытый космос – это нормально. Это заняло много времени.

Российская исследовательская лаборатория Нока

21 июля с космодрома Байконур открылась новейшая в России многоцелевая исследовательская лаборатория. Модуль пристыковался к орбитальной позиции 29 июля.

Многофункциональная лаборатория «Наука» будет выполнять российскую программу прикладных исследований и экспериментов. С вводом в эксплуатацию исследовательского блока “Наука” российская часть Международной космической станции получит дополнительные площади для оборудования рабочих мест, хранения грузов и оборудования для пополнения запасов воды и кислорода.

В блоке “Наука” будет второй туалет для российских космонавтов (первый находится в блоке “Звезда”) и комната для третьего члена экипажа. Он также будет использовать европейский роботизированный манипулятор (ERA), который поможет выполнять некоторые операции без выхода в открытый космос.