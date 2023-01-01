Российские фанаты злорадствуют над песней Pushpa перед музеем в Москве

Звезды фильма Аллу Арджун и Рашмика Манданна в настоящее время находятся в Москве для продвижения по службе. Показ фильма в России запланирован на 8 декабря.
Популярный фильм на хинди «Пушпа: Взлет» выйдет в российский прокат 8 декабря. Еще до выхода музыка фильма произвела фурор в Москве. И вот видео, на котором русская семья раскачивается под популярную песню из фильма «Саамы, саамы», стало вирусным в социальных сетях.
Пользовательница Instagram Наталья Одегова поделилась вирусным видео с подписью «Самые сладкие чувства Софии на #saamisaami. Танцуем с моими девочками».
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В вирусном видео женщины танцуют перед Государственным историческим музеем на Красной площади в Москве, перерисовывая шаги, которые исполняла Рашмика Манданна в оригинальном видео на песню.
1 декабря стал первым днем продвижения фильма в России, поскольку он должен выйти в кинотеатрах 8 декабря. Звезды фильма Аллу Арджун и Рашмика Манданна в настоящее время продвигаются в Москве.
Рашмика подтвердила в интервью, что скоро начнутся съемки «Пушпа 2». Аллу Арджун снова появится в роли Пушпа Раджа в «Пушпа: Правило».
«Пушпа: Взлет» штурмом взял кассовые сборы, когда он вышел на большой экран в декабре 2021 года. Автор сценария и режиссер Сукумар, а также Рашмика и Аллу Арджун, в главных ролях снялись Фахад Фаасил, Джагадиш Пратап Пандари, Рао Рамеш, Дхананджая, Анасуя. Бхарадвадж и др.
(Отредактировано: Асмита Брюки)
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