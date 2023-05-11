Российские фехтовальщики отказались от координации МОК, чтобы вернуться к соревнованиям

Россиянка Софья Позденякова (справа) завоевала две золотые медали на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Олимпийский комитет России заявил в четверг, что российские фехтовальщики отклонили «предложенную формулу возвращения», составленную Международным олимпийским комитетом, для возвращения к международным соревнованиям, что повышает вероятность бойкота квалификационных игр Олимпиады.

«Что касается, в частности, фехтования, то я неоднократно обсуждал с членами сборной предложенную формулу возвращения», — сообщил в телеграмме президент ОКР Станислав Позденяков.

«И могу сказать, что никто из них не думал и не рассматривал вариант участия в международных турнирах в рамках действующих ограничений».

Международная федерация фехтования (FIE) первой после вторжения в Украину легализовала присутствие российских и белорусских спортсменов, уточнив в марте, что ожидает рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования — не комментируя их присутствия на Играх-2024 в Париже — с несколькими условиями.

К ним относятся участие в соревнованиях под нейтральным флагом в индивидуальном порядке и отсутствие контракта с российскими военными или службами безопасности, а также поддержка войны на Украине после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Поздняков, четырехкратный олимпийский чемпион, добавил: «На самом деле это плохо замаскированный инструментарий исключения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, которые до сих пор применяются по национальному признаку».

Первые отборочные соревнования к Олимпиаде-2024 в Париже прошли в следующем году без россиян, а также мужская и женская квалификации в эти выходные в Грузии и Испании.

В Токио-2021 дочь Позднякова, Софья Позднякова, вместе с Софьей Великой и Ольгой Никитиной выиграла титул олимпийской сборной по шпаге.

Поздениякова также выиграла золотую медаль в личном зачете, уступив соотечественнице Яне Егорян, а Великая взяла серебро на трех последних Олимпиадах.

Однако эти четыре спортсмена указаны на веб-сайте FIE как «Спортсмен в вооруженных силах».

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