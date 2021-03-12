Российские фигуристы-вольные фигуристы завоевали семь медалей на чемпионате мира по лыжным гонкам и императорам – спорт

Москва, 11 марта. Российские фигуристы-вольные фигуристы завоевали семь медалей – три золотые, одну серебряную и три бронзовые – на этапе чемпионата мира по конькобежному спорту и сноуборду 2021 года в Алматы, Казахстан, в полярных и паразитарных дисциплинах.

Золотые медали завоевали Максим Боров в мужской антенне, Анастасия Смирнова в женской двойке и трио Любови Никитиной, Максима Борова и Павла Кротова в смешанной командной антенне.

Серебро выиграла Виктория Лазаренко в женском поул-парном разряде и три бронзовые медали у Анастасии Смирновой в женском императоре, Любовь Никитина в женской антенне и Павел Кротов в мужской антенне.

Максим Боров стал двукратным чемпионом мира по аэробике среди мужчин (2019, 2021). 22-летняя фигуристка-вольная фигуристка также является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в смешанных антеннах и золотым и бронзовым призером Зимнего университетского чемпионата FISU 2019 года в Красноярске, Россия.

22-летняя Любовь Никитина также является серебряным призером женской аэробики и бронзовым призером в смешанных командных антенных соревнованиях чемпионата мира по конькобежному спорту и сноуборду 2019 года, а также серебряной и бронзовой медалями Зимнего университетского чемпионата 2019 года.

Золотые и бронзовые медали этого турнира стали первыми медалями чемпионата мира, завоеванными 28-летним Павлом Крутовым.

Этот турнир также является дебютом на чемпионате мира 18-летней Анастасии Смирновой и 17-летней Виктории Лазаренко.

На данный момент сборная России лидирует в общем медальном зачете чемпионата мира 2021 года по вольному стилю и фигурному катанию с 12 медалями (пять золотых, две серебряные и пять бронзовых). Далее следуют Австралия с двумя золотыми и одним серебряным, и Канада на третьем месте с двумя золотыми и одной бронзовой.

Ряд стран проведут чемпионат мира FIS по лыжам и сноуборду в 2021 году, в частности, Швеция Идри, Рогла из Словении, Алматы Казахстан и Аспен из США.

После соревнований по лыжному спорту и сноуборду в Идре в прошлом месяце, Рогла провел 1 и 2 марта соревнования по параллельному слалому и гигантскому сноуборду. В Алматы с 8 по 11 марта проходят соревнования «Императоры» и воздушные соревнования, а с 12 по 16 марта в Аспене запланированы крупные погодные соревнования по льду и фристайлу.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по лыжному фристайлу и сноуборду 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а официальное название команды – Федерация лыжного спорта России (ФСФ).

В соответствии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта национальным спортсменам из России было запрещено участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и в ритме гимна России до 16 декабря 2022 года.