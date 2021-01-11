Российские фигуристы выступят под флагом FIS на предстоящем чемпионате мира – спорт

Москва, 10 января. Российские лыжники, сноубордисты и конькобежцы будут соревноваться под флагом Международной федерации конькобежного спорта (FIS) и будут классифицированы как национальные спортсмены России на предстоящем чемпионате мира по конькобежному спорту в Скандинавии 2021 года, который организует президент Федерации лыжного спорта России Германия Оберстдорф. Об этом ТАСС сообщила Лыжная ассоциация Елена Вяльбе.

России грозят санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не будут выступать с национальным флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Филип заверил, что если российские спортсмены выиграют медали, на церемонии награждения будет звучать гимн FIS.

Чемпионат мира пройдет в Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта, и 24 комплекта медалей будут доступны в беговых лыжах, сноуборде и лыжных гонках. -0-оппа

Первоначально Всемирное антидопинговое агентство стремилось наложить четырехлетний запрет на Россию, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) лишь частично одобрил аргументы агентства и принял во внимание защиту российской стороны. Спортсменам разрешили использовать цвета национального флага на спортивной одежде и слово «Россия» в названии команды. Российские спортивные федерации и Олимпийский комитет России оставляют за собой право выдвигать команды для участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.