Российские футболисты покоряют сердца после прогулки по полю со своими приютными собаками

На вирусном видео игроки футбольного клуба «Зенит» гуляют по «Газпром Арене» с 11 собаками и призывают зевак усыновить бездомных собак.

Только в Твиттере видео набрало более 2 миллионов просмотров менее чем за 24 часа. Изображение предоставлено: @ fczenit_en / Twitter

За несколько дней до Рождества игроки одного из профессиональных футбольных клубов России сделали то, что вызвало у людей повод для улыбки.

Игроки выгуливали собак из приютов, опустив руки по полю, поощряя их усыновлять бездомных собак. Этот гуманитарный акт геймеров тает сердца онлайн, и видео стало вирусным в социальных сетях.

На видео игроки футбольного клуба «Зенит», также известного как «Зенит Санкт-Петербург», идут до Газпром Арены с 11 собаками. Они были замечены перед камерами, обнимающими разные породы. Также были замечены члены команды, призывающие зрителей принять животных из приюта и дать им постоянный дом.

Мероприятие состоялось 3 декабря, перед матчем команды с «Ростовом». Хотя матч завершился вничью, большой жест игроков заставил зрителей обогнать команду. Посмотрите видео о том, как тает сердце, здесь:

https://twitter.com/fczenit_ar/status/1466800489723572235

Жест был приурочен к празднованию в России Дня домашних животных, которое состоялось 30 ноября. В честь праздника футбольный клуб совместно с Российским кинологическим фондом начал свой новый общественный проект под названием «Собаки дома лучше!»

Только в Твиттере видео набрало более 2 миллионов просмотров менее чем за 24 часа. Видео также вызвало множество откликов: многие пользователи социальных сетей хвалили настрой игроков.

Некоторые объявили «Зенит» в Санкт-Петербурге одной из своих любимых команд, другие поблагодарили футболистов за их большой жест.

Футбольный клуб поблагодарил людей со всего мира за то, что они одарили их своей любовью. Щедрость футболистов привлекла внимание и к местным приютам по уходу за бездомными собаками. Клуб заявил, что его цель — помочь собрать средства для местных приютов для собак и подчеркнуть ответственность и заботу, которые необходимы, когда люди забирают домой домашних животных.

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