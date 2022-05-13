Российские хакеры планируют саботировать победу Украины на Евровидении

Печально известная группа российских киберпреступников замышляет саботировать шансы Украины на победу на Евровидении.

Пропутинская хакерская группировка Killnet попытается помешать онлайн-голосованию Впереди ожидаемое выступление популярной рэп-группы Калош Оркестр.

Killnet недавно хвастался, что ранее он блокировал систему распределенной атакой типа «отказ в обслуживании» и «мог бы сделать это снова», если бы захотел.

Группа написала в таргетированном сообщении, размещенном в Telegram с логотипом Евровидения; Вы не можете голосовать онлайн. Вероятно, во всем виновата DDOS-атака.

России запретили участвовать в заветном песенном конкурсе после того, как в феврале она вторглась в Украину.

Поддержка Калушского оркестра, приехавшего в Украину, возросла во всем мире после его впечатляющего выступления в полуфинале в Турине во вторник.

Основатель группы, Олег Псюк поблагодарил собравшихся за поддержку украинского народа. выиграть сказал Это укрепило бы Украину в это непростое время.

«Для нашей страны очень важно добиваться побед во всех отношениях», — сказал он. Далее он сказал, что победа в конкурсе «поднимет боевой дух» по всей Украине.

Их песня «Стефания» стала Своего рода боевой клич по всей стране со словами: «Я всегда буду идти к вам по разбитым дорогам» находит отклик у украинского народа.

Успех и поддержка песни разозлили пропутинские группы, такие как Killnet, которые ранее взяли на себя ответственность за DDoS-атаку, парализовавшую правительственные веб-сайты в Румынии.

Это не первый признак российских хакеров за последние недели, поскольку пропутинские киберпреступники в среду безрезультатно атаковали правительственные веб-сайты в Италии.

Итальянские источники новостей сообщили, что атака на веб-сайт Евровидения была остановлена ​​защитными брандмауэрами только накануне.

Представитель Евровидения заявил, что ситуация находится под наблюдением, и выступил с заявлением, чтобы успокоить избирателей перед финалом в прямом эфире.

Он сказал; Каждый год в системе голосования на конкурсе песни «Евровидение» применяется широкий спектр мер безопасности для защиты участия зрителей от постороннего влияния. Этот год ничем не отличается.