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Российские хакеры планируют саботировать победу Украины на Евровидении

13 мая, 2022
Apollinariya Soloveva

Печально известная группа российских киберпреступников замышляет саботировать шансы Украины на победу на Евровидении.

Пропутинская хакерская группировка Killnet попытается помешать онлайн-голосованию Впереди ожидаемое выступление популярной рэп-группы Калош Оркестр.

Killnet недавно хвастался, что ранее он блокировал систему распределенной атакой типа «отказ в обслуживании» и «мог бы сделать это снова», если бы захотел.

Группа написала в таргетированном сообщении, размещенном в Telegram с логотипом Евровидения; Вы не можете голосовать онлайн. Вероятно, во всем виновата DDOS-атака.

России запретили участвовать в заветном песенном конкурсе после того, как в феврале она вторглась в Украину.

Поддержка Калушского оркестра, приехавшего в Украину, возросла во всем мире после его впечатляющего выступления в полуфинале в Турине во вторник.

Есть мнение, что известная группа российских киберпреступников планирует саботировать шансы Украины на победу в Евровидении. Фото: Стефания Д’Алессандро / Getty Images

Основатель группы, Олег Псюк поблагодарил собравшихся за поддержку украинского народа. выиграть сказал Это укрепило бы Украину в это непростое время.

«Для нашей страны очень важно добиваться побед во всех отношениях», — сказал он. Далее он сказал, что победа в конкурсе «поднимет боевой дух» по всей Украине.

Их песня «Стефания» стала Своего рода боевой клич по всей стране со словами: «Я всегда буду идти к вам по разбитым дорогам» находит отклик у украинского народа.

Президент России Владимир Путин
Растут опасения, что пропутинская хакерская группа Killnet попытается помешать онлайн-голосованию. Впереди ожидаемое выступление от популярной рэп-группы Калош Оркестр. Фото: EyePress News/REX/Shutterstock (12933021p)

Успех и поддержка песни разозлили пропутинские группы, такие как Killnet, которые ранее взяли на себя ответственность за DDoS-атаку, парализовавшую правительственные веб-сайты в Румынии.

Это не первый признак российских хакеров за последние недели, поскольку пропутинские киберпреступники в среду безрезультатно атаковали правительственные веб-сайты в Италии.

Итальянские источники новостей сообщили, что атака на веб-сайт Евровидения была остановлена ​​защитными брандмауэрами только накануне.

Killnet недавно хвастался, что ранее он блокировал систему распределенной атакой типа «отказ в обслуживании» и мог бы сделать это снова, если бы захотел. Фото: Патрисия Гарчиноно/Getty Images.

Представитель Евровидения заявил, что ситуация находится под наблюдением, и выступил с заявлением, чтобы успокоить избирателей перед финалом в прямом эфире.

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Он сказал; Каждый год в системе голосования на конкурсе песни «Евровидение» применяется широкий спектр мер безопасности для защиты участия зрителей от постороннего влияния. Этот год ничем не отличается.

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