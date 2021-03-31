Российские хакеры украли тысячи писем госдепартамента США: отчет

Во второй атаке на Министерство иностранных дел Менее чем за десять лет русский Во вторник газета Politico впервые сообщила, что хакеры украли тысячи электронных писем в ходе поддерживаемой Кремлем осады в прошлом году.

По словам двух Источники в КонгрессеВ то время хакеры атаковали Управление по делам Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана, хотя официальные лица не верят, что секретная информация была восстановлена.

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Отвечая на вопросы Fox News об атаке, представитель Госдепартамента сказал: «Департамент очень серьезно относится к своей ответственности по защите своей информации и постоянно принимает меры для обеспечения защиты информации. По соображениям безопасности мы не находимся в опасном положении. позиция для обсуждения характера или масштабов любых предполагаемых инцидентов кибербезопасности на данном этапе. Время ».

Остается неясным, был ли инцидент частью хакерской кампании SolarWinds, нацеленной на правительство США и крупные корпорации.

Официальные лица считают, что масштабный взлом при поддержке России впервые произошел в марте 2020 года, когда в обновление SolarWinds было добавлено вредоносное ПО.

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Степень взлома была обнаружена в правительстве США фирмой по кибербезопасности FireEye позже, после того, как она обнаружила нарушение в своей системе.

По сообщениям, министерство финансов и торговли, а также Пентагон, Управление ядерной безопасности и министерство внутренней безопасности были среди некоторых правительственных агентств, ставших объектами атаки.

Президент Байден хранил молчание о подозреваемом российском проникновении с момента вступления в должность, но высокопоставленный чиновник, как сообщается, сообщил журналистам на условиях анонимности, что Белый дом, как сообщается, в ближайшие недели будет добиваться принудительных мер в ответ на нападения. Bloomberg Аванс в этом месяце.

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Вскоре после того, как стало известно, что Соединенные Штаты намерены добиваться ответных мер против России, Байдена спросили в интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей», и президент ответил: «Я верю. . “.”

Путин ответил, попросив Байдена провести с ним открытый диалог на камеру, чтобы озвучить свои претензии. Байден еще не дал согласия на такую ​​встречу.