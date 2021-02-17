Пятеро высокопоставленных официальных представителей легкой атлетики России были запрещены после обнаружения необычного заговора с целью защитить чемпиона мира по прыжкам в высоту от запрета на допинг, введенного Подразделением по обеспечению честности в легкой атлетике. Сюжет включал фальсификацию медицинских карт из несуществующей клиники и сфабрикованную автомобильную аварию.

AIU обнародовал это в ходе 15-месячного расследования с участием 22 свидетелей, 7000 документов и множества удаленных сообщений WhatsApp и голосовой почты после того, как у внутреннего чемпиона мира Данила Лысенко весной 2018 года произошло три сбоя.

AIU обнаружил, что Лысенко не только солгал об автокатастрофе, которая, по его утверждениям, вызвала пропущенный тест, но и российские специалисты по легкой атлетике фальсифицировали медицинские записи – используя поддельных врачей, поддельные больницы и адрес на месте снесенного здания – в попытке сбежать из два года допинга.

Дмитрий Шлехтен, бывший президент Российской федерации легкой атлетики (Русав), и исполнительный директор организации Александр Баркин были среди пяти высокопоставленных чиновников, которым запретили на срок от четырех до шести лет. Лысенко грозит бан на срок до восьми лет.

Дисциплинарный комитет заявил: «Это чрезвычайно серьезные нарушения, совершенные людьми, возглавляющими ИААФ. Похоже, что большая часть, если не все, высшее руководство в Аль-Расаф замешано в этом крупном мошенничестве. Это абсолютно ужасно. По мнению комитета, наказание можно описать следующим образом: «Его четырехлетний срок во многом недостаточен с учетом фактов данного дела».

Дело Лысенко – последнее в череде российских допинговых скандалов с 2014 года, когда выяснилось, что массовый допинг, спонсируемый государством, имеет место в легкой атлетике. С тех пор также выяснилось, что Россия подменила пробы спортсменов с дырой на зимних Олимпийских играх 2014 года, а в отчете Ричарда Макларена говорится, что более 1000 российских спортсменов из более чем 30 видов спорта участвуют в допинговой программе.

С 2017 года Арабско-американский университет запретил более 200 спортсменов и официальных лиц за допинговые преступления. «Этот случай демонстрирует следственные возможности AIU. AIU обладает сильными следственными полномочиями, следователи и прокуроры обладают квалификацией и ресурсами для выявления нарушений в лицо заговоров и лжи в любой части мира и на высшем уровне спорта ».