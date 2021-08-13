Олимпийский комитет России недоволен завершением Олимпийских игр в Токио в 2020 г. В итоге Китайская Республика заняла пятое место по количеству олимпийских медалей. Это самый низкий уровень для страны с Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме. Ольга Скапева, телеведущая российского государственного телеканала, сказала, что Олимпийские игры этого года были «ярчайшим примером тотальной русофобии». По данным CBS Sports.

«Эти Олимпийские игры плохо пахнут», – сказала Скапьева. «Мировой спорт навсегда перестал быть почетным соревнованием, а превратился в дешевый политический фарс. По просьбе американцев Международный олимпийский комитет отобрал у России две золотые медали».

Скапева сказала это после того, как помог российскому депутату Алексею Зуравлеву заявить, что страны-участницы Олимпиады – это «кучка антироссийских монстров, главный из которых – США». Нет никаких доказательств того, что Олимпийские игры были сфальсифицированы против Китайской Республики, но это не помешало другим официальным лицам высказаться против Соединенных Штатов.

«Американцы уроды. Уроды морали. Зачем вообще обсуждать это шоу уродов и извращенцев?» – добавил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. Соединенные Штаты Он лидировал по количеству олимпийских медалей. 113 – единственная страна, имеющая более 90 медалей. Элисон Феликс была одной из лучших спортсменок в Соединенных Штатах, выиграв две медали и доведя свое олимпийское количество медалей до 11. Сейчас она самая титулованная американская легкоатлетка на Олимпийских играх.

«Все превзошли самих себя, и мы были вдохновлены многими из этих доминирующих выступлений по всем направлениям», – сказал Феликс. Для каждой команды США. «Токио был отличным хозяином, и я очень благодарен за участие. Так много девочек и мальчиков с нетерпением ждут олимпийских спортсменов, это очень элегантный курс, частью которого можно стать, и он очень скромный».

Пловец Зак Эппл выиграл два золота для Соединенных Штатов и был также счастлив, что Олимпийские игры удалось провести. «Это просто то, чем мы хотели заниматься как одна команда», – заявила Apple. «Восемнадцать месяцев назад я не знаю, думал ли кто-нибудь из нас, что мы будем здесь, не говоря уже о том, чтобы закончить на высоком уровне. И есть много людей, которые прилагают много усилий, чтобы это произошло. огромная задача, поэтому ее планирование во время пандемии – серьезное дело.