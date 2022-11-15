Российские чиновники покидают второй город в Херсонской области Украины

Государственные служащие, работающие в установленной Россией администрации Новой Каховки, второго по величине города Херсонской области на юге Украины, уехали вместе с тысячами жителей из-за боевых действий, сообщили официальные лица во вторник.

Город расположен на восточном берегу Днепра, рядом с огромной Каховской ГЭС, в бомбардировке которой Украина и Россия обвиняют друг друга. Он также примыкает к городу Тавриск в устье Северо-Крымского канала, важнейшего источника пресной воды для засушливого Крымского полуострова, который Россия захватила у Украины в 2014 году». получили приказ отойти с Правобережья) Херсонской области, а Новая Каховка оказалась под прямым огнем тяжелой артиллерии и минометов ВСУ.

«Беспорядочный огонь с левого берега Днепра сделал жизнь в городе небезопасной… Тысячи жителей Новой Каховки вняли призыву Херсонской областной администрации защитить свою жизнь и покинули свои дома». Администрация Новой Каховки, государственные и муниципальные учреждения также покинули город и были переведены в безопасные места области.

Агентство Reuters не смогло проверить подлинность заявления. С тех пор, как на прошлой неделе Россия ушла из города Херсона и районов к западу от Днепра, внимание было сосредоточено на контролируемых Россией городах и поселках на восточном берегу.

Россия уже попросила мирных жителей покинуть районы в Херсонской области, в 15 км от восточного берега Днепра, и заявляет, что ее силы заняли оборону на этой стороне реки. На фотографиях, размещенных в социальных сетях во вторник, видно, как российские войска покидают город Олешки, прямо через реку Днепр от Херсона, что позволяет предположить, что один из крупнейших лагерей войны, возможно, не закончился у кромки воды.

Президент Владимир Зеленский заявил мировым лидерам, что украинская военная кампания по изгнанию российских войск не будет успокаивать себя после отвоевания Херсона — единственной региональной столицы, которую Россия оккупировала с момента своего вторжения почти девять месяцев назад.

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