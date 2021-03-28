Российские экологи в восторге от редких встреч с детенышами амурского леопарда, находящегося под угрозой исчезновения, научные новости

Редкое наблюдение семейства амурских тигров в дальневосточном районе Приморья подняло настроение российских защитников природы, которые считают, что это свидетельствует об успехах страны в увеличении численности исчезающих видов.

Видео было получено экологами в Российском национальном парке в Приморье на границе с Китаем с помощью удаленной фотоловушки.

На отснятом видео молодая мать идентифицирована как Лев 117F, которого можно увидеть, заметив загадочное животное, а затем двигаясь к нему. Детеныши наблюдают за матерью, не опасаясь вторжения в семейный сборище.

Впервые амурский тигр запечатлен на камеру вместе с детенышами. «Мы узнали, что ей удалось вырастить семью», – сказал официальный представитель национального парка Иван Раков. «Это ее первая фигня».

Амурские тигры являются одними из самых редких больших кошек в мире и известны своим уникальным рисунком пятен. За последние 20 лет количество этих тигров в России снизилось до 35 из 100.

Поэтому открытие семейства амурских леопардов стало большим облегчением для консерваторов России.

«Это еще одно свидетельство того, что меры, принятые российским государством по сохранению самых редких в мире больших кошек, приносят свои плоды», – сказал Раков.

Назвав это «огромным успехом для России», Алексей Костыря, координатор проектов по редким видам Амурского отделения WWF в России, объяснил, что этот вид в основном был возвращен «из мертвых».