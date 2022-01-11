Российские экспортеры Дагестана намерены посетить Азербайджан с планом действий

Баку, Азербайджан, 11 января

направление:

В первом квартале 2022 года в Азербайджан планируется направить штатную торговую миссию российских дагестанских экспортеров под эгидой Регионального центра поддержки экспорта (РЦЭ), сообщает Trend со ссылкой на представительство Российского экспортного центра (РЭЦ). в Азербайджане.

Коммерческое представительство России, представительство РЭЦ и Дагестана в РФ окажут необходимую организационную поддержку предпринимателям Дагестана в переговорах с потенциальными азербайджанскими партнерами.

10 января в представительстве Регионального экономического сообщества в Азербайджане состоялась рабочая встреча Торгового представителя Российской Федерации Руслана Мирсаяпова и делегации Дагестана России во главе с руководителем Регионального центра поддержки экспорта Русланом Абаскулиевым.

На встрече обсуждались вопросы привлечения инвестиций из Азербайджана в промышленные проекты, услуги туристической инфраструктуры и аграрный сектор Дагестана. Более того, по инициативе дагестанской стороны в настоящее время прорабатывается возможность создания в Баку постоянно действующей выставки дагестанских товаропроизводителей для отображения экспортных возможностей страны».