Растущий список военных неудач и поражений на Украине вызвал истерику со стороны представителей российской элиты, в том числе депутатов, деятелей СМИ и как минимум одного бывшего генерала, которые до сих пор в целом поддерживают «спецвоенную операцию» Владимира Путина, но теперь активно обвиняют военных. . Головы на большое количество военных неудач.

Публичная критика военных была очень редкой, прежде чем в сентябре последовала серия критических замечаний. Заметные неудачи на поле боя к русским войскам.

Российское вторжение, начавшееся 24 февраля, преподносилось русским как священная национальная миссия по объединению Украины под эгидой легендарной Великой России. Даже плохие разговоры о вооруженных силах могут привести к длительному пребыванию в тюрьме после новый закон В марте критика и освещение в СМИ были ограничены.

Российские элиты по-прежнему перестают подвергать сомнению достоинства официального или прагматичного взгляда Кремля. Но череда поразительных военных неудач и проблем с реальностью планов по мобилизации сотен тысяч резервистов на фронт побудила некоторых осторожных общественных деятелей критиковать российскую военную иерархию.

Глава парламентского комитета по обороне, бывший генерал Андрей Картаполов, заявил в среду, что военные должны «перестать лгать», поскольку в официальном ежедневном брифинге России говорилось о тяжелых потерях, предположительно понесенных украинскими войсками, без упоминания заметных неудач украинских сил. Русские войска на поле боя.

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