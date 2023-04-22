Российский автогонщик обратился в федеральный суд из-за канадских санкций

ОТТАВА. Российский канадский автогонщик предстанет перед судом, заявив, что санкции, наложенные на него после вторжения Москвы в Украину, несправедливо вредят его карьере.

Никита Мазепин, бывший гонщик Формулы-1, хочет, чтобы Федеральный суд обязал министра иностранных дел Мелани Жоли предпринять немедленные шаги, чтобы исключить его из санкционного списка Канады.

Он говорит, что по крайней мере Джули должна принять решение по его заявлению об исключении из списка и сообщить ему результат в течение пяти дней.

Мазепин также просит суд вынести решение о временном освобождении, позволяющем ему участвовать в гонках в Канаде.

Водитель и его отец, бизнесмен Дмитрий Мазепин, были среди 14 человек, считающихся олигархами, членами семьи или близкими соратниками российского режима, которые были внесены в санкционный список Канады в тот же день в мае прошлого года.

Министерство внутренних дел Канады отказалось комментировать дело, пока оно находится в федеральном суде.

Канада ввела санкции против сотен российских лиц и организаций в связи с нападением Москвы на Украину и запретила финансовые операции, связанные с Канадой.

В уведомлении Мазепина о заявлении в суд говорится, что он является «молодым спортсменом и профессиональным автогонщиком, который никоим образом не причастен к агрессии, которой подверглась Украина», и не вовлечен ни в какие отрасли экономики, приносящие значительный доход Россия.

В заявлении говорится, что санкции препятствуют возможности Мазепина участвовать в гонках в Канаде или вести дела с канадцами, что «катастрофически снизит» его право на возвращение в Формулу-1 в следующем году.

24-летний Мазепин осуществил свою давнюю мечту стать гонщиком Формулы-1 в начале 2021 года, присоединившись к команде Haas в качестве одного из ее пилотов. В марте 2022 года команда расторгла с ним соглашение на следующий сезон.

Вскоре после этого Мазепин попал под санкции Европейского Союза, но с тех пор суд предоставил временное исключение, позволяющее ему продолжить свою карьеру в Европейском Союзе.

История продолжается

Кроме того, он участвовал в Азиатской серии гонок на выносливость в Ле-Мане 2023 года.

В судебном заявлении говорится, что переговоры о сезоне F1 2024 года начнутся этой весной или летом, что делает дело безотлагательным.

Если Мазепин не сможет принять участие в предстоящем сезоне Формулы-1, который станет для него третьим подряд проигрышным сезоном, «будет очень сложно, если вообще возможно, быть вновь завербованным в качестве гонщика Формулы-1 или гонщика в других автоспортивных чемпионатах». .

В прошлом году Мазепин обратился в отдел международных дел с запросом о причинах его включения и даже отправил запрос на доступ к информации для получения подробной информации, но безуспешно, добавляется в уведомлении.

В декабре он подал прошение об исключении из санкционного списка. Однако, согласно заявлению суда, министр пропустил 90-дневный срок для ответа.

В уведомлении Мазепина говорится, что министр не соблюдал принципы естественной справедливости, не предоставив ему возможности высказаться по поводу решения о листинге и не объяснив ему причины санкций.

Global Affairs еще не представила в суд исковое заявление.

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 22 апреля 2023 года.

Джим Бранскилл, The Canadian Press