Российский автопроизводитель АвтоВАЗ ищет подневольных рабочих из-за нехватки рабочей силы

(Рейтер) — Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ обратился к региональной службе исполнения наказаний с просьбой помочь восполнить нехватку рабочей силы за счет осужденных на принудительные работы, поскольку он пытается выполнить растущие производственные планы.

Уровень безработицы в России упал до рекордно низкого уровня в 3,3% в апреле, подчеркнув нехватку рабочей силы, сдерживающую экономический рост. В результате частичной мобилизации сил в сентябре сотни тысяч молодых людей, в основном трудоспособного возраста, были призваны в армию, а другие бежали из страны, чтобы избежать призыва.

В УФСИН России по Самарской области заявили, что встретились с АвтоВАЗом, который хотел увеличить темпы и объемы производства на 28% с сентября и на 40% с января.

АвтоВАЗ отказался от комментариев. ФСИН Самара не уточнила уровень, на котором основывались планы АвтоВАЗа по росту производства. В прошлом году заводы по всей России в совокупности произвели всего 450 000 автомобилей, что является худшим показателем в отрасли со времен распада Советского Союза.

«В связи с этим и принимая во внимание крайне напряженную ситуацию на рынке труда в г. Тольятти и Самарской области, представитель завода обратился к администрации (службе исполнения наказаний) с просьбой оказать поддержку и содействие в подборе кадров для учреждения из числа осужденных, сообщили в службе исполнения наказаний.

В этом году АвтоВАЗ уже столкнулся с нехваткой комплектующих.

(Репортаж Александра Мару и Глеба Столярова; редакция Луизы Хэвенс)