Российский автопроизводитель «Автотор» запустил производство китайских автомобилей Kaiyi

(Рейтер) — Российский автопроизводитель «Автотор» заявил в понедельник, что начал производство китайских автомобилей Kayi на своем заводе в Калининграде, эксклаве России на побережье Балтийского моря.

В заявлении компании говорится, что она готовится начать продажи модели Kaiyi E5 в начале этого года и запустить еще три модели к концу года.

Китайские бренды стали крупными игроками на российском автомобильном рынке, что отражает растущее значение Китая для российской экономики после ухода западных компаний из-за решения Москвы ввести войска в Украину в феврале прошлого года.

Автотор, ранее собиравший немецкий BMW (BMWG.DE) и южнокорейский Hyundai (005380.КС) и Киа (000270.КС) брендов, также имеет соглашения с двумя другими китайскими автопроизводителями. В декабре губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в 2023 году компания планирует выпустить около 50 000 автомобилей.

Влияние Китая ощущается повсюду на автомобильном рынке. Дизайн, разработка и платформа JAC Motors используются для возрождения Москвича советской эпохи, производство которого началось в конце прошлого года.

(1 доллар = 69,9000 рублей)

Репортаж Глеба Столярова; Под редакцией Александра Марроу и Шэрон Синглтон.

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