Российский актер впервые в мире отправляется на пробу: фильм в космосе

МОСКВА (Рейтер) – Российская актриса и кинорежиссер вылетела на Международную космическую станцию ​​во вторник, победив Тома Круза в гонке за съемку первого фильма в космосе.

Космический корабль “Союз МС-19” должен пристыковаться к станции, которая вращается вокруг Земли на высоте около 220 миль (354 км) в 12 часов 12 минут по Гринвичу.

Российские государственные СМИ предоставили широкое и общенациональное освещение в преддверии событий: на Первом канале идет обратный отсчет времени, а выпуски новостей описывают это событие как важное достижение России, за которым внимательно следит весь остальной мир.

Релиз «Вызова» ставит Россию на курс, чтобы победить Соединенные Штаты в последней главе космической гонки. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко достигнут Вселенной раньше Круза, планы которого в прошлом году НАСА объявило о планах запустить ракету SpaceX для безымянного голливудского фильма.

В последние годы российская космическая отрасль страдает от задержек, несчастных случаев и коррупционных скандалов, в то время как частные компании в США при поддержке богатых бизнесменов, таких как Илон Маск и Джефф Безос, разработали новые космические корабли.

Пересильд и Шипенко отправились в 12-дневный полет в сопровождении двух российских космонавтов.

Члены экипажа, космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко отвечают на вопросы за стеклянной стеной во время пресс-конференции перед экспедицией на Международную космическую станцию ​​(МКС) на космодроме Байконур, Казахстан, 4 октября 2021 года. дата запуска назначена на 5 октября 2021 года. Андрей Шелепин / GCTC / Роскосмос / Раздаточный материал через REUTERS Подробнее

Соревнование России с Соединенными Штатами в космосе было отличительной чертой холодной войны. Москва запустила первый спутник и отправила в космос первых мужчину и женщину, но НАСА опередило ее, пока они не приземлились на Луне. Совсем недавно они сотрудничали на борту Международной космической станции, где астронавты десятилетиями жили бок о бок.

«Космос – это то место, где мы стали первопроходцами и по-прежнему сохраняем уверенное лидерство, несмотря ни на что», – заявил после запуска пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Да, другие в напряжении, но конкуренция в хорошем смысле очевидна. Для нашей страны такая поездка, в которой освещаются наши достижения и космическая тематика в целом, является хорошей новостью».

В фильме Пересильд играет врача, которого просят отправиться на космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавта. Планируется также появление членов экипажа космонавта.

Режиссер Клим Шипенко, рост которого 1,9 м (6 футов 2 дюйма) сделал путешествие в маленькой капсуле особенно сложным, сказал, что с нетерпением ждет продолжения на Марсе.

Ракета была запущена с арендованного Россией космодрома Байконур на равнинах Казахстана.

Репортаж: Ольгас Ойзов. Редакция Эндрю Осборна и Питера Графа

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