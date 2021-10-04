Российский актер и режиссер отправится с космонавтом на съемки первого космического фильма.

Ветеран российского космонавта Антон Шкаплеров, актер Юлия Пересильд и кинопродюсер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию трудоустройство Вторник. Пересильд и Шипенко снимут отрывки из «Вызова» – первого полнометражного художественного фильма, который будет показан в космосе.
Трое космических путешественников на борту космического корабля “Союз МС-19” стартуют с космодрома Байконур в Казахстане во вторник в 4:55 утра по восточному времени. Корабль “Союз-Экспресс” доставит их на космическую станцию около 8:12 утра.
Текущий экипаж космической станции, в том числе астронавт ЕКА Томас Песке, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавты JAXA Аки Хошед и астронавты Роскосмоса Олег Новицки и Петр Дубров, будут приветствовать Всех троих. На борту люка, когда люк открывается около 9:30 утра.
Это короткое пребывание для новичков на космической станции Пересильд и Шипенко, которые проведут 12 дней, фотографируя космическую станцию, прежде чем вернуться на Землю 16 октября. И Новицкий присоединится к ним на обратном пути.
Шкаплеров останется на космической станции и вернется на Землю в марте с Ванди Хе и Дубровым на борту космического корабля “Союз МС-19”. По данным НАСА, когда Ванде Хей приземлится после 355 дней подряд на космической станции, он завершит самый продолжительный космический полет астронавта в истории США.
Некоторые фильмы были сняты на борту космической станции, в том числе документальный фильм IMAX 2002 года, рассказанный Томом Крузом. «Апогей страха», научно-фантастический фильм 2012 года, выпущенный продолжительностью около восьми минут, также был снят в космосе бизнесменом и космическим туристом Ричардом Гэрриотом, сыном космонавта.
Но Россия собирается стать первой страной, снимающей художественный фильм в космосе.
Пересильд и Шипенко, которых знают в России, были выбраны после того, как в ноябре российское космическое агентство Роскосмос объявило конкурс претендентов. Пересильд снялась в нескольких российских фильмах и сериалах, оставаясь при этом одним из самых кассовых российских фильмов.
Перед полетом в космос двое гражданских лиц прошли тщательную подготовку. Вместе со студентами актер и режиссер провели подготовку, проведя центробежные и вибрационные испытания, летные тренировки в условиях невесомости и парашютные тренировки – все это освещалось Первым каналом.
Экипаж обучался фотографии, фотографии и использованию оборудования, с которым они будут взаимодействовать на космической станции.
Другие космонавты на борту, в том числе Новицкий, будут помогать и работать в составе съемочной группы, потому что их ресурсы более ограничены в космической среде. Графики космонавтов космической станции уже хорошо составлены, так что они могут работать над экспериментами и узнавать о необходимых задачах обслуживания и других приоритетах.
Джеки Уоттлз, Ольга Павлова и Сара Спари внесли свой вклад в этот отчет.
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