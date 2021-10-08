Российский актер и режиссер приступит к съемкам первого космического фильма – КИОН546.

Эшли Стрикленд, CNN

Международная космическая станция вот-вот станет съемочной площадкой.

Ветеран российского космонавта Антон Шкаплеров, актер Юлия Пересильд и кинопродюсер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию трудоустройство Вторник. Пересильд и Шипенко будут снимать клипы из «Вызова» – первого полнометражного фильма, показанного в космосе.

В Фильм расскажет историю Хирург, которому приходится оперировать больного космонавта в космосе, потому что его состояние здоровья не позволяет ему вернуться на Землю для лечения.

Трое космических путешественников на борту космического корабля “Союз МС-19” стартуют с космодрома Байконур в Казахстане во вторник в 4:55 утра по восточному времени. Корабль “Союз-Экспресс” доставит их на космическую станцию ​​около 8:12 утра.

Текущий экипаж космической станции, в том числе астронавт ЕКА Томас Песке, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавты JAXA Аки Хошед и астронавты Роскосмоса Олег Новицки и Петр Дубров, будут приветствовать Всех троих. На борту люка, когда люк открывается около 9:30 утра.

Прямая трансляция этих событий будет доступна по телевидению НАСА и Веб-сайт.

По словам А НАСА издание. Агентство сообщило, что фильм был снят по коммерческому соглашению между Роскосмосом и московскими СМИ, Первым каналом и Yellow Studio, Black and White.

Это короткое пребывание для новичков на космической станции Пересильд и Шипенко, которые проведут 12 дней, фотографируя космическую станцию, прежде чем вернуться на Землю 16 октября. На обратном пути к ним присоединится Новицкий.

Шкаплеров останется на космической станции и вернется на Землю в марте с Ванди Хе и Дубровым на борту космического корабля “Союз МС-19”. По данным НАСА, когда Ванде Хей приземлится после 355 дней подряд на космической станции, он завершит самый продолжительный космический полет астронавта в истории США.

Некоторые фильмы были сняты на борту космической станции, в том числе документальный фильм IMAX 2002 года, рассказанный Томом Крузом. «Апогей страха», научно-фантастический фильм 2012 года, выпущенный продолжительностью около восьми минут, был снят в космосе бизнесменом и космическим туристом Ричардом Гэрриотом, сыном космонавта.

Но Россия собирается стать первой страной, снимающей художественный фильм в космосе.

Пересильд и Шипенко, которых знают в России, были выбраны после того, как в ноябре российское космическое агентство Роскосмос объявило конкурс претендентов. Пересильд снялась в нескольких российских фильмах и сериалах, оставаясь при этом одним из самых кассовых российских фильмов.

Перед полетом в космос двое гражданских лиц прошли тщательную подготовку. Вместе со студентами актер и режиссер провели подготовку, проведя центробежные и вибрационные испытания, летные тренировки в условиях невесомости и парашютные тренировки – все это освещалось Первым каналом.

Экипаж обучался фотографии, фотографии и использованию оборудования, с которым они будут взаимодействовать на космической станции.

Другие космонавты на борту, включая Новицкого, будут помогать и работать в составе съемочной группы, потому что их ресурсы более ограничены в космической среде. Расписания космонавтов космической станции уже хорошо составлены, так что они могут работать над экспериментами и узнавать о необходимых задачах обслуживания и других приоритетах.

Фильм »является частью масштабного научно-образовательного проекта, который также включает серию документальных фильмов о производителях ракет и космической техники, специалистах, занимающихся производством ракет-носителей, космических аппаратов и наземной космической инфраструктуры. Проект станет Яркий пример того, что космические полеты становятся все более доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга заинтересованных лиц », – сказал Роскосмос.

Том Круз и режиссер Дуг Лайман В 2020 году выяснилось, что они вместе работали над космическим фильмом в сотрудничестве с НАСА. Проект разрабатывается совместно со SpaceX от Илона Маска. В сообщениях говорится, что пребывание Круза на космической станции также может произойти в октябре, но крайний срок для его запуска не установлен, хотя он это сделал. Общайтесь со всей гражданской командой SpaceX Inspiration 4 во время их последнего полета в космос.

CNN Wire

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Джеки Уоттлз, Ольга Павлова и Сара Спари внесли свой вклад в этот отчет.