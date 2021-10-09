Российский актер отправился на съемки фильма на Международной космической станции

МОСКВА (Рейтер) – Российская актриса и кинорежиссер вылетела на Международную космическую станцию ​​во вторник, победив Тома Круза в гонке за съемки первого фильма в космосе.

Корабль “Союз МС-19” должен пристыковаться к станции, которая вращается вокруг Земли на высоте около 220 миль, в 12 часов 12 минут по Гринвичу.

Российские государственные СМИ предоставили широкое и общенациональное освещение в преддверии событий: на Первом канале идет обратный отсчет времени, а выпуски новостей описывают это событие как важное достижение России, за которым внимательно следит весь остальной мир.

Релиз «Вызова» ставит Россию на курс, чтобы победить Соединенные Штаты в последней главе космической гонки. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко достигнут Вселенной раньше Круза, планы которого в прошлом году НАСА объявило о планах запустить ракету SpaceX для безымянного голливудского фильма.

В последние годы российская космическая отрасль страдает от задержек, несчастных случаев и коррупционных скандалов, в то время как частные компании в США при поддержке таких богатых бизнесменов, как Илон Маск и Джефф Безос, разработали новые космические корабли.

Пересильд и Шипенко отправились в 12-дневный полет в сопровождении двух российских космонавтов.

Соревнование России с Соединенными Штатами в космосе было отличительной чертой холодной войны. Москва запустила первый спутник и отправила в космос первых мужчину и женщину, но НАСА опередило ее, пока они не приземлились на Луне. Совсем недавно они сотрудничали на борту Международной космической станции, где астронавты десятилетиями жили бок о бок.

«Космос – это то место, где мы стали первопроходцами и по-прежнему сохраняем уверенное лидерство, несмотря ни на что», – заявил после запуска пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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«Да, другие находятся в напряжении, но явно существует конкуренция в хорошем смысле слова. Для нашей страны такая поездка, которая служит для популяризации наших достижений и космической тематики в целом, является хорошей новостью».

В фильме Пересильд играет врача, которого просят отправиться на космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавта. Планируется также появление членов экипажа космонавта.

Режиссер Клим Шипенко, рост которого 1,9 метра делает путешествие в маленькой капсуле огромной проблемой, сказал, что с нетерпением ждет продолжения на Марсе.

Ракета была запущена с арендованного Россией космодрома Байконур на равнинах Казахстана.