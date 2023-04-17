Российский алюминиевый магнат сетует на государственную финансовую систему России

Российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска в понедельник выразил сожаление по поводу «примитивной» финансовой системы России, в которой доминируют государственные банки, заявив, что она уходит в прошлое, в то время как другие страны используют реорганизацию глобальных финансов. Миллиардер-основатель алюминиевого гиганта «Русал» — один из немногих российских бизнес-лидеров, которые критиковали управление экономикой в ​​то время, когда полномасштабное вторжение в Украину вынудило западных инвесторов бежать и привело к наложению ряда международных экономических санкций на Украину. Россия.

Эти санкции побудили Россию вести больше дел, в частности, с Китаем, и даже держать резервы в юанях вместо долларов, что помогло подорвать господство американской валюты. Дерипаска сказал, что многие страны работают над тем, чтобы извлечь выгоду из развития мультивалютной финансовой системы в свою пользу.

«Все — кроме нас», — написал он в своем Telegram-канале. «С нашей финансовой системой, основанной на рабстве и ростовщичестве, основанном на государственных банках, с нашим самым примитивным пониманием роли долга, кредита и капитала в экономике, мы все больше и больше скатываемся в прошлое».

Хотя политическая критика Кремля строго запрещена в России, некоторым бизнес-лидерам было разрешено решать проблемы экономики, поскольку Москва пытается поддерживать высокий уровень жизни, несмотря на человеческие и финансовые потери, связанные с вторжением. А в прошлом месяце Дерипаска, сам находящийся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, призвал правительство прекратить вмешиваться в бизнес. А в июне он предположил, что вторжение в Украину повернет вспять десятилетия экономического прогресса России.

(Сценарий Кевина Леви, редактирование Кристины Финчер)

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