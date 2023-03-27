Российский аутфилдер НХЛ-Сэйбрз Любушкин пропустил разминку Pride Knight

Российский защитник НХЛ Илья Любушкин не будет участвовать в предсезонной тренировке «Баффало Сейбрз» во время «Ночи гордости» команды позже в понедельник из соображений безопасности после того, как в декабре прошлого года в стране были внесены поправки в законы против геев, сообщила НХЛ. События NHL Pride Night в последние месяцы оказались в центре нежелательного внимания, поскольку несколько игроков и даже некоторые команды возражали против участия по причинам, включая религиозные убеждения и российское законодательство.

Ожидается, что Любушкин сыграет против приехавших в гости «Монреаль Канадиенс», но он не присоединится к товарищам по команде, одетым в специальные футболки Pride и размахивающим клюшками с радужной лентой, которые будут проданы с аукциона в пользу местных организаций Pride. «Наша команда твердо убеждена, что один из способов заручиться поддержкой — носить майки Pride и использовать ленту Pride во время разминки», — говорится в заявлении Sabers, в котором Любушкин не упоминается.

«Однако мы знаем об общих угрозах для конкретных игроков и понимаем их решение отказаться от ставок». Любушкин, подписавший контракт с «Сэйбрз» в качестве свободного агента в июле прошлого года, является единственным игроком российского происхождения в составе НХЛ и набрал 14 очков в 58 играх этого сезона.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий российские ограничения на пропаганду так называемой «гей-пропаганды», фактически запрещающий любое публичное выражение поведения или образа жизни ЛГБТ в России. В соответствии с новым законом, который расширяет российскую интерпретацию того, что квалифицируется как «пропаганда ЛГБТ», любое действие или публикация любой информации, расцениваемая как попытка пропаганды гомосексуализма публично, в Интернете, в фильмах, книгах или рекламе, может привести к серьезным последствиям. отлично.

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