Российский банкир ухмыльнулся после того, как подсмотрел за женщиной в туалете на станции метро

Алексей Остапчук покидает суд первой инстанции после того, как впервые предстал перед судом по обвинению в слежке за лицом, занимающимся частной работой (ES/KRK)

а Русский Банкир «улыбнулся» после того, как его поймали на шпионаже за молодой женщиной, когда он использовал его туалеты в середине Лондонское метро станция, а суд он услышал.

32-летнего Алексея Остапчука застали за просмотром крыши салона автомобиля. Кэннон-стрит Сообщается, что предполагаемая жертва разделась, чтобы воспользоваться удобствами.

Когда полиция догнала его, Остапчук, как сообщается, извинился и сказал офицеру: «Я готов заплатить штраф», — услышал Внутренний лондонский суд.

Женщина рассказала присяжным, что, по ее словам, Остапчук пристально смотрел на нее после инцидента, добавив: «Он улыбался, когда проходил мимо, казалось, что он нашел это забавным».

Она поехала со своими друзьями на Кэннон-стрит 10 декабря 2021 года и остановилась, чтобы воспользоваться женским туалетом, прежде чем отправиться на вечер общения.

Ей показалось, что она одна в тускло освещенных помещениях станции, когда она вошла в личное купе и сняла свой спортивный костюм.

«Из каюты рядом с моей я заметила какое-то движение», — сказала она присяжным.

«Меня это напугало, я как бы вскочил, оделся и вышел из каюты.

«Я помню, как краем глаза видел, как что-то двигалось в верхней части будки».

Женщина, рыдая во время дачи показаний, сказала, что «хочет уйти оттуда» и заметила мужчину, оглядывающего кабину, пока она поправляла свою одежду в зеркале.

«Я заметила, как эта голова прошла над туалетной кабинкой, и он смотрел на меня в зеркало», — сказала она. «Его голова не была полностью открыта. Я знал, что он стоит на чем-то, потому что он вырос наверху.

«Все, что я мог видеть, это его глаза. Он смотрел и смотрел».

Прокурор Ричард Уиткомб заявил, что Остапчука обвиняют в том, что он смотрит на женщин «для собственного сексуального удовлетворения», и ему предъявлены обвинения. пик.

Когда женщина вышла из туалета и вернулась наверх к главному вокзалу, он сказал: «Она оглянулась и увидела, что мужчина, который был в туалете, смотрит на нее».

Она считала, что он смотрел на нее «сердитыми» и «испуганными» глазами, когда покидал станцию, как услышал суд, в то время как она рассказывала друзьям и сотрудникам «Транспорта для Лондона» о том, что произошло.

История продолжается

«Алексей Остапчук вернулся в участок и вернулся в туалеты», — сказал г-н Уиткомб, приказывая мужчинам-сотрудникам станции вернуться в женский туалет, чтобы найти его.

«Они вошли туда и сказали: «Давай, чувак, ты же знаешь, что тебе нельзя здесь находиться. Тебе нужно выйти».

На очной ставке с сотрудниками британской транспортной полиции Остапчука обвиняют в том, что он сказал: «Я готов заплатить штраф».

«Ожидается, что на этом суде он скажет в свою защиту, что случайно зашел в дамский туалет», — сказал прокурор.

«Он вошел к ним в плохом самочувствии, во время пребывания его вырвало, потом он выглянул наружу и пошел уходить, не видя его.

«Напрашивается вопрос: «Почему вы так эффективно выходите на поле зрения?» Зачем возвращаться в туалет? Зачем — когда вызывают милиционеров — признавать вину, если ничего плохого не сделал? «

Остапчук, гражданин России, работающий в банковской сфере и живущий в городской квартире стоимостью 850 000 фунтов стерлингов, отрицает вуайеризм.

Суд продолжается.