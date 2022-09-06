Российский банк ВТБ вернулся в прибыль, предоставив кредит в китайских юанях

Логотип банка ВТБ появляется за заводами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 15 июня 2022 года. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ, 6 сен (Рейтер) — Банк ВТБ №2 в России (VTBR.MM) вернулся к прибыли в июле после рекордных убытков за первые шесть месяцев года и начнет кредитование в китайских юанях и других банках. Он сказал во вторник, что западные валюты позже в этом году.

Российский банковский сектор, который подвергся беспрецедентным экономическим санкциям со стороны Запада, понес огромные убытки в первые шесть месяцев года, и чиновники подтолкнули кредиторов к значительному сокращению их подверженности доллару и евро.

Выступая на Восточном экономическом форуме России во Владивостоке, генеральный директор ВТБ Андрей Костин сказал, что ВТБ по-прежнему ожидает убыток за весь год, несмотря на летний кризис.

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«С июля наш бизнес начал приносить прибыль. Мы надеемся, что третий и четвертый кварталы в целом будут положительными», — сказал Костин на форуме.

Но Костин сказал, что банк понес «значительные убытки» в первом полугодии из-за сочетания замороженных активов за границей, санкций и открытия валютных позиций.

Костин сказал, что в этом году банк наблюдает значительные сдвиги в динамике валют среди своих клиентов, при этом доля депозитов в «недружественных» валютах снизилась до 15% с 40% в начале года. Россия назвала все страны, в отношении которых она ввела санкции, включая США, членов ЕС и Великобританию, «недружественными» и призвала банки и компании прекратить торговлю своей валютой.

Костин сказал, что ВТБ намерен начать выдачу корпоративных кредитов «дружественным» странам до конца 2022 года с потенциальным проектом на сумму 450 миллиардов рублей (7,4 миллиарда долларов) в китайских юанях. Других подробностей он не сообщил.

Переход ВТБ на китайскую валюту произошел после того, как Сбербанк, крупнейший российский банк, заявил во вторник, что уже начал кредитование в юанях и увидел «очень высокий спрос». Читать далее

(1 доллар = 60,82 рубля)

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(Отчетность Алекса Марроу) Написание Джейка Корделла Редактирование Джейсона Нили и Марка Поттера

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