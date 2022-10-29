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Российский беспилотный космический корабль доставил на космическую станцию ​​три тонны грузовых доков.

29 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Беспилотный грузовой корабль Роскосмоса «Прогресс-82» прибыл на обращенную в космос сторону Международной космической станции из модуля «Поиск» в 22:49 по восточному поясному времени 27 октября. Грузовой корабль был запущен на ракете «Союз» в 20:20 по восточному поясному времени (5:20 по времени Байконура) во вторник, 25 октября, с космодрома Байконур в Казахстане.

Корабль снабжения «Прогресс-82» доставил на Международную космическую станцию ​​почти три тонны продовольствия, топлива и припасов для экипажа 68-й экспедиции.

Космонавты Роскосмоса, командир Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петлин, находились в служебной части «Звезда» для наблюдения за датой и стыковкой корабля «Прогресс-82».

Тем временем передовая наука о микрогравитации продолжается полным ходом на борту космической станции, поскольку астронавты исследуют, как их тела адаптируются к микрогравитации. НАСА заявило в четверг, что ученые на Земле используют наблюдения, чтобы помочь экипажам оставаться здоровыми и в форме во время длительных космических миссий, а также быстрее адаптироваться при возвращении в гравитационную среду Земли.

НАСА также намерено возобновить обычные выходы в открытый космос за пределы Международной космической станции. Первый из трех запланированных выходов в открытый космос запланирован на середину ноября для продолжения работ по установке действующих солнечных батарей под названием iROSA.

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