Economy

Российский бизнесмен, попавший под санкции США, заявил о победе в суде над Google

16 декабря, 2021
Marfa Fedoroa

Российский бизнесмен, внесенный в санкционный список США, заявил о победе над Google в судебном процессе в четверг и сказал, что технологическому гиганту США теперь грозит потенциально крупный штраф.

Google Alphabet обжаловал постановление российского суда о разблокировке аккаунта YouTube Царьград ТВ, православного христианского канала, принадлежащего предпринимателю Константину Малофееву, или ему грозит ежедневный штраф в размере 100000 рублей (1358 долларов США), который удваивается каждую неделю, если Google не выполняет этого.

Царьград сообщил, что 9-й апелляционный арбитражный суд Москвы оставил штраф в силе. Малофеев также подтвердил это решение Рейтер, но связаться с судом для комментариев не удалось, несмотря на неоднократные попытки по телефону и электронной почте.

Google не ответил на запрос о комментарии.

Это дело отражает снижение терпимости России к иностранным технологическим гигантам, многие из которых в этом году оштрафованы за отказ удалить контент, который Москва считает незаконным.

Царьград сказал, что штраф перестанет усложняться, когда он достигнет 1 миллиарда рублей (13,6 миллиона долларов), что, по его оценкам, произойдет в середине марта следующего года. Она добавила, что через девять месяцев лимит в 1 млрд рублей будет повышен.

Обе стороны вели переговоры с тех пор, как проблема впервые возникла в середине 2020 года, но Царьград заявил в августе, что он отказался от переговоров, чтобы достичь урегулирования, и обвинил Google в медлительности переговоров.

В мае Google заявил, что предложенное наказание было «несоразмерным» и что это решение создало неопределенность для иностранных инвесторов.

Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против Малофеева в 2014 году из-за обвинений в финансировании промосковских сепаратистов, ведущих боевые действия на Украине, что он отрицает. Россия считает такие санкции Запада незаконными.

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Малофеев сообщил агентству Рейтер перед последним решением суда, что перед Google стоит выбор либо продолжать нарушать российское законодательство, либо вернуть свой канал к работе без наказания. «Нарушение закона никогда не является частью инвестиционного климата», — сказал он.

YouTube также привел в ярость поддерживаемый государством российский канал RT в четверг после запрета нового канала RT DE в день его запуска.

(1 доллар = 73,6310 рубля).

(Репортаж Александра Мэрроу и Ангелины Казаковой; редакция Эдмунда Блэра)

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