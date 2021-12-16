Российский бизнесмен, попавший под санкции США, заявил о победе в суде над Google

Российский бизнесмен, внесенный в санкционный список США, заявил о победе над Google в судебном процессе в четверг и сказал, что технологическому гиганту США теперь грозит потенциально крупный штраф.

Google Alphabet обжаловал постановление российского суда о разблокировке аккаунта YouTube Царьград ТВ, православного христианского канала, принадлежащего предпринимателю Константину Малофееву, или ему грозит ежедневный штраф в размере 100000 рублей (1358 долларов США), который удваивается каждую неделю, если Google не выполняет этого.

Царьград сообщил, что 9-й апелляционный арбитражный суд Москвы оставил штраф в силе. Малофеев также подтвердил это решение Рейтер, но связаться с судом для комментариев не удалось, несмотря на неоднократные попытки по телефону и электронной почте.

Google не ответил на запрос о комментарии.

Это дело отражает снижение терпимости России к иностранным технологическим гигантам, многие из которых в этом году оштрафованы за отказ удалить контент, который Москва считает незаконным.

Царьград сказал, что штраф перестанет усложняться, когда он достигнет 1 миллиарда рублей (13,6 миллиона долларов), что, по его оценкам, произойдет в середине марта следующего года. Она добавила, что через девять месяцев лимит в 1 млрд рублей будет повышен.

Обе стороны вели переговоры с тех пор, как проблема впервые возникла в середине 2020 года, но Царьград заявил в августе, что он отказался от переговоров, чтобы достичь урегулирования, и обвинил Google в медлительности переговоров.

В мае Google заявил, что предложенное наказание было «несоразмерным» и что это решение создало неопределенность для иностранных инвесторов.

Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против Малофеева в 2014 году из-за обвинений в финансировании промосковских сепаратистов, ведущих боевые действия на Украине, что он отрицает. Россия считает такие санкции Запада незаконными.

Малофеев сообщил агентству Рейтер перед последним решением суда, что перед Google стоит выбор либо продолжать нарушать российское законодательство, либо вернуть свой канал к работе без наказания. «Нарушение закона никогда не является частью инвестиционного климата», — сказал он.

YouTube также привел в ярость поддерживаемый государством российский канал RT в четверг после запрета нового канала RT DE в день его запуска.

(1 доллар = 73,6310 рубля).

(Репортаж Александра Мэрроу и Ангелины Казаковой; редакция Эдмунда Блэра)