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Российский банковский магнат Олег Тиньков отказался от российского гражданства, публично осудив вторжение Москвы в Украину, заявив, что оно «не может и не будет ассоциироваться с фашистским государством». Во вторник он добавил, что планирует отозвать свое имя из Тинькофф Банка, российского коммерческого банка, который он основал в 2006 году, написав: «Я ненавижу, когда мое имя/бренд ассоциируется с банком, который сотрудничает с убийцами и кровью».

О выходе из гражданства бизнесмен сообщил в понедельник в своем Instagram, опубликовав фото официального документа, подтверждающего отказ от гражданства, датированного 26 октября. «Я ненавижу путинскую Россию, но люблю всех россиян, которые явно против этой безумной войны!» — заявил он.

Позже этот пост был удален, а во вторник Тиньков заявил, что он «таинственно исчез», и предположил, что это могла быть работа «кремлевских троллей».

Тиньков, который, как сообщается, также имеет кипрское гражданство, является одним из немногих видных российских бизнесменов, публично критикующих вторжение. он Он вышел против войны в феврале Затем он осудил вторжение, назвав его «сумасшедшим». Он утверждает, что был вынужден продать свою долю в Тинькофф Банке под давлением кремлевских чиновников.

Несмотря на его сопротивление войне, британские власти объявить Санкции против Тинькоффа в марте, замораживание его активов в Великобритании, запрет на использование его частных лодок и самолетов с территории Великобритании, а также запрет гражданам и предприятиям вести с ним дела. должностные лица МИД 54-летнего мужчину обвинили в получении прибыли от участия в Тинькофф Банке или поддержке через него российского правительства. Заявление МИД Он сослался на отчеты, согласно которым его собственный капитал на тот момент оценивался в 3,9 миллиарда долларов. READ Использовать российские активы для восстановления Украины будет непросто

В прошлом году Тинькофф также признал себя виновным в налоговом мошенничестве По уголовному делу в США.

Тиньков — последний в небольшом числе бизнесменов российского происхождения, официально разорвавших связи с родиной.

Ранее на этой неделе The Telegraph сообщила, что известный российский генеральный директор Николай Сторонский, соучредитель Revolut Bank, отказаться от своего гражданства.

В марте российско-израильский олигарх Леонид Невзлин Он объявил о своем отказе от гражданства, ссылаясь на вторжение России в Украину. «Все, к чему прикасается Путин, умирает», — написал Невзлин в своем посте в Facebook. Я против войны. Я против оккупации. Я против геноцида украинского народа».

А в октябре миллиардер Юрий Мильнер Реклама в Твиттере Что его семья «завершила процесс выхода из нашего российского гражданства», покинув страну «навсегда» после аннексии Крыма Россией.