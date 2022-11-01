Российский бизнес-магнат Олег Тиньков отказался от гражданства из-за войны на Украине

О выходе из гражданства бизнесмен сообщил в понедельник в своем Instagram, опубликовав фото официального документа, подтверждающего отказ от гражданства, датированного 26 октября. «Я ненавижу путинскую Россию, но люблю всех россиян, которые явно против этой безумной войны!» — заявил он.
Позже этот пост был удален, а во вторник Тиньков заявил, что он «таинственно исчез», и предположил, что это могла быть работа «кремлевских троллей».
Тиньков, который, как сообщается, также имеет кипрское гражданство, является одним из немногих видных российских бизнесменов, публично критикующих вторжение. он Он вышел против войны в феврале Затем он осудил вторжение, назвав его «сумасшедшим». Он утверждает, что был вынужден продать свою долю в Тинькофф Банке под давлением кремлевских чиновников.
Несмотря на его сопротивление войне, британские власти объявить Санкции против Тинькоффа в марте, замораживание его активов в Великобритании, запрет на использование его частных лодок и самолетов с территории Великобритании, а также запрет гражданам и предприятиям вести с ним дела. должностные лица МИД 54-летнего мужчину обвинили в получении прибыли от участия в Тинькофф Банке или поддержке через него российского правительства. Заявление МИД Он сослался на отчеты, согласно которым его собственный капитал на тот момент оценивался в 3,9 миллиарда долларов.
В прошлом году Тинькофф также признал себя виновным в налоговом мошенничестве По уголовному делу в США.
Тиньков — последний в небольшом числе бизнесменов российского происхождения, официально разорвавших связи с родиной.
Ранее на этой неделе The Telegraph сообщила, что известный российский генеральный директор Николай Сторонский, соучредитель Revolut Bank, отказаться от своего гражданства.
В марте российско-израильский олигарх Леонид Невзлин Он объявил о своем отказе от гражданства, ссылаясь на вторжение России в Украину. «Все, к чему прикасается Путин, умирает», — написал Невзлин в своем посте в Facebook. Я против войны. Я против оккупации. Я против геноцида украинского народа».
А в октябре миллиардер Юрий Мильнер Реклама в Твиттере Что его семья «завершила процесс выхода из нашего российского гражданства», покинув страну «навсегда» после аннексии Крыма Россией.
Олигарх в изгнании Михаил Ходорковский, который был самым богатым человеком России до своего ареста в 2003 году, стал одним из самых видных критиков Путина. В интервью Washington Post в этом году В Лондоне он призвал других видных россиян, бежавших из страны, осудить вторжение. «Если вы уйдете, вы должны публично дистанцироваться, или мы должны заподозрить, что вы действуете в соответствии с этим». [the Kremlin’s] Он сказал «.
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