Российский боец ​​UFC предпочитает модель Конора МакГрегора агентству Хабиба Нурмагомедова: «Зачем ты дал мне такой контракт, если называл меня братом?»

Мухаммед Мукаев — один из самых перспективных бойцов UFC на данный момент. Боец наилегчайшего веса из Дагестана уже успел отметиться в крупнейшем промоушене смешанных единоборств. Он выиграл свой дебют в UFC против Коди Дердена на турнире UFC Fight Night в Лондоне.

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21-летний игрок все еще находится на начальном этапе своей карьеры и должен действовать осторожно с точки зрения контрактов и обязательств. Британец недавно подписал контракт на управление со спортивной компанией Paradigm, которая также управляет суперзвездой Конором МакГрегором.

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Он также провел переговоры с известным менеджером UFC Али Абдель Азизом. Абдулазиз владеет и возглавляет Dominance MMA Management, которая управляет несколькими ведущими бойцами UFC, такими как Джастин Гэтжи, Камару Усман и ныне на пенсии Хабиб Нурмагомедов.

Его отношения с Нурмагомедовым сделали его фаворитом контракта с Мокаевым, который также из Дагестана. Однако «Каратель» проигнорировал Абдулазиза и вместо этого выбрал агентство управления Конора МакГрегора.

В недавнем интервью он рассказал, почему не может доверять египетскому суперменеджеру Али Абдель Азизу. «У нас с Парадигмой много. Я могу оставить их в любой момент, когда захочу. Но с Али [Abdelaziz] Я не мог. Мой друг сказал, что это был пожизненный контракт. Зачем ты дал мне такой контракт, если называешь меня братом? Если мы не договоримся, я смогу уйти. В противном случае это означает, что я все равно должен платить комиссионные, даже если мы не согласны. Но у меня есть работа и семья, которую нужно кормить».

«Но с Paradigm я могу уйти по собственному желанию, и мне нравится эта сделка. Потому что мы не связаны документами. Если мы не согласны, наши пути расходятся», Раскрыл Мокаев.

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Мокаве уже осторожен в своем подходе и в данный момент не ищет долгосрочных обязательств.

Что после Мухаммеда Мукифа в UFC?

«Каратель» приходит в UFC, и многие считают его будущим претендентом в наилегчайшем весе. У него профессиональный ММА 7-0 без поражений. регистр Недавно он выиграл свой первый бой в UFC во время своего дебюта.

Английский боец ​​получил шанс дебютировать перед своей домашней публикой на арене O2 в Лондоне.

С момента его первого боя среди фанатов росло желание снова увидеть его в октагоне. Он победил Коди Дердена сабмишеном на первой минуте и заявил о себе в UFC.

UFC уже забронировал свой следующий бой. Мокаве встретится с Чарльзом «InnerG» Джонсоном 23 июля 2022 года в том же месте. UFC Fight Night в Лондоне стал одним из самых ярких событий 2022 года.

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Дана Уайт был впечатлен успехом мероприятия и объявил, что в этом году UFC снова вернется в Англию.

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На июльском турнире Мокаев встретится с другим дебютантом UFC Чарльзом Джонсоном. Однако Джонсон более опытен, чем Мокаев, и является действующим чемпионом LFA в наилегчайшем весе.

Был ли прав Мухаммад Макиф в своем осуждении Абдель Азиза? Дайте нам знать в разделе комментариев.