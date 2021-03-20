Российский боксер Артиш Лопсан сказал, что рад побить рекорд Виджиндера Сингха

В разгар решающего поединка 26-летний боксер ростом шесть футов четыре дюйма обгоняет Видандера в “ битве на корабле ” здесь в пятницу вечером, матч установлен в самом пятом раунде. , и заканчивается попаданием.

Панаджи: Российский боксер Артиш Лобсан, завершивший беспроигрышную карьеру Вигиндер Сингха на профессиональном ринге, сказал, что счастлив стать первым, кто остановил мощь индийского джаггернаута.

В разгар решающего поединка 26-летний боксер ростом шесть футов четыре дюйма обгоняет Видандера в “ битве на корабле ” здесь в пятницу вечером, матч установлен в самом пятом раунде. , и заканчивается попаданием.

«Моя стратегия сработала против Виджиндера, он хороший боец. Я хотел бы поблагодарить всех, кто организовал этот матч, это был отличный опыт. Я рад быть первым, кто побил рекорд непобежденного Виджиндера Сингха», – сказал Лопсан после Борьба.

Несмотря на печаль, Вегиндер поправляет лицо, говоря, что вернется сильнее.

«Это был хороший бой. Он молодой и сильный боец», – сказал Виджиндер, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

«Но я обязательно вернусь сильнее и одолею его в Москве», – сказал боксер из Бхайвани.