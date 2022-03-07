Российский велосипедист сменил спортивное гражданство на французское в знак протеста против войны на Украине

Российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство на французское из-за вторжения России в Украину. В беседе с Би-би-си Сиваков сказал, что всегда хотел стать гражданином Франции, но, учитывая происходящее в Украине, хотел ускорить этот процесс. Он родился в Италии и переехал во Францию, когда был маленьким ребенком, сказал Сиваков, добавив, что большую часть своего детства он провел во Франции, и здесь он чувствует себя как дома.

Решение Сивакова сменить спортивное гражданство было одобрено Международным союзом велосипедистов (UCI), глобальным руководящим органом велоспорта. Ранее Международный союз велосипедистов запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в мероприятии, однако разрешил гонщикам из этих стран либо выступать как нейтральные, либо менять свое спортивное гражданство, если они имеют несколько национальностей. Сиваков воспользовался новым положением и попросил сменить спортивную национальность.

«UCI хотел бы уточнить, что обладатели лицензий из России и Беларуси имеют право участвовать в соревнованиях Международного календаря UCI со своими командами при условии, что они зарегистрированы в команде UCI, которая не является ни российской, ни белорусской. Российские и белорусские гонщики также могут участвовать в соревнованиях. Соревнования Международного календаря UCI, если была разрешена одиночная регистрация», — говорится в заявлении UCI.

«Руководящий комитет UCI принял решение ввести специальный регламент, позволяющий российским и белорусским обладателям лицензий нескольких национальностей без каких-либо ограничений запрашивать смену своей спортивной национальности. Можно будет ускорить процедуру этой процедуры, которая уже находится в стадии разработки. правила UCI».

Сиваков критикует Россию за нападение на Украину

Россия начала крупномасштабную атаку на Украину в прошлый четверг. Российские военные вторглись в Украину с суши, воздуха и моря, нанося удары по ключевым оборонительным объектам по всей стране. Через несколько дней после российского вторжения Сиваков выступил с заявлением, в котором раскритиковал Москву за ведение войны с Украиной и заявил, что большинство россиян ее не поддерживают.

«Это были тяжелые несколько дней, чтобы увидеть, что происходит прямо сейчас. Прежде всего, я просто хочу сказать, что я категорически против войны и не могу пройти мимо того, что происходит в Украине, все мои мысли с украинским народом. Во-вторых, я также хочу, чтобы люди поняли, что большинство русских хотят только мира, и они никогда не просили, чтобы все это произошло, мы не должны подвергаться ненависти только из-за нашего происхождения. Отличие от нынешней ситуации, но я просто хотел поделиться этим Мирный Сиваков сказал в заявлении от 26 февраля, через два дня после начала войны.

Фото: Павел Сиваков/Facebook