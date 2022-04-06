Российский военный спутник связи запущен на ракете «Союз» — Spaceflight Now

Во вторник российская ракета «Союз» вывела на орбиту военный спутник связи, что стало первым космическим запуском российских военных после вторжения войск в Украину в прошлом месяце.

Бомбардировщик «Союз» взлетел с космодрома Плесецк в 8:48 утра по восточному времени (12:48 по Гринвичу) во вторник. Ракета направилась к юго-востоку от военного космодрома, расположенного примерно в 500 милях (800 км) к северу от Москвы, и за две минуты полета сбросила четыре ускорителя первой ступени, работающие на керосине.

Первая или вторая ступень ракеты «Союз-2.1а» горела около пяти минут, а третья ступень была запущена перед запуском разгонного блока «Фрегат» для продолжения маневров по выводу на орбиту спутника связи «Меридиан-М».

Разгонный блок «Фрегата» трижды запускал свой главный двигатель, чтобы вывести спутник «Меридиан-М» на прямоугольную или эллиптическую орбиту на высоте от 600 до 25 000 миль (около 1000 км на 39 700 км) над Землей с наклонением 62,8 градуса к Земле. экватор.

Минобороны России объявило запуск успешным, а независимые данные слежения, опубликованные армией США, подтвердили, что разгонный блок «Фрегата» вывел свою полезную нагрузку на ожидаемую орбиту.

Космический аппарат «Меридиан» был изготовлен российской космической компанией «ИСС имени Решетнева» в качестве замены спутников связи «Молния» предыдущего поколения. Российский подрядчик говорит, что спутники Meridian весят около 2,1 метрической тонны или 4630 фунтов и могут прослужить в космосе не менее семи лет.

Благодаря своим эллиптическим орбитам спутники «Меридиан» могут связывать российские сухопутные войска, авиацию, корабли и центры управления в Арктике, Сибири и Северном море вне зоны действия устойчивой связи через геостационарные спутники над экватором.

В одном из примеров миссии связи для Меридианного флота Минобороны России сообщило, что спутники передают сигналы между береговыми станциями, кораблями и самолетами ледовой разведки, путешествующими по Северному морскому пути в Северном Ледовитом океане. В Минобороны заявили, что спутники Meridian также обслуживают пользователей на севере Сибири и на Дальнем Востоке России.

С миссией во вторник Россия запустила 10 спутников связи «Меридиан» с 2006 года, чтобы начать замену семейства платформ ретрансляции данных «Молния». Один из спутников «Меридиана» был потерян в результате неудачного запуска «Союза» в 2011 году, а другой был выведен на нецелевую орбиту в 2009 году.

Запуск в четверг отправил на орбиту модернизированный третий космический корабль класса М Meridian. Первая партия новой партии спутников «Меридиан-М» была запущена в июле 2019 года, за ней последовала еще одна партия в феврале 2020 года.

Спутники «Меридиан» являются частью интегрированной системы спутниковой связи России, работающей со спутниками «Радуга» или «Глобус» для передачи военных данных на геостационарную орбиту.

Запуск новейшего спутника «Меридиан-М» стал первой миссией Минобороны России по доставке спутников с тех пор, как российские военные вторглись в Украину в прошлом месяце.

Российские наземные экипажи отмечены буквой «Z» на обтекателе полезной нагрузки корабля «Союз». Отображение букв обычно связано с поддержкой российского военного нападения на Украину, и многие российские военные машины, участвовавшие в вторжении, несут знаки отличия.

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