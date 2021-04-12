Российский вратарь Илья Сорокин, персонаж Игоря Честеркина, поведет «Айлендерс» и «Рейнджерс» в будущее

Нет ничего, что можно было бы достичь завтра, не говоря уже о 2031 году. Но поскольку долгосрочные ставки продолжаются, можно сделать хуже, чем ожидать, что Илья Сорокин и Игорь Честрекин останутся в воротах, когда «Айленд Рейнджерс» и Рейнджерс встретятся десять лет спустя.

Конечно, на этом пути есть много препятствий, включая травмы, производительность, свободу воли и другие жизненные взлеты и падения. Кого ты знаешь? Возможно, в 1930-е годы появятся роботы-вратари, чтобы противостоять угрозе ударов по воротам со скоростью до 140 миль в час.

Но когда два 25-летних россиянина, двое друзей-ледоколов и ледовые соперники из Старой страны, вышли на ледяной воскресной ночью в Колизее Нассау, все казалось возможным, в том числе и то, что однажды эта игра станет важной исторической артефакт.

Это был первый раз, когда они противостояли друг другу в НХЛ, что стало еще одним шагом к обещанию ранней работы для них обоих.

По крайней мере, на этот раз Сорокин заранее знал, что собирается стартовать. Впервые встретившись с «Рейнджерс», он дебютировал во второй игре сезона, когда Семен Варламов застрял в тепле.

Результатом той ночи было поражение со счетом 5: 0 в Мэдисон-Сквер-Гарден.

С тех пор Сорокин в основном выступал хорошо, в том числе рекорд 7: 0 в Колизее в матче в воскресенье вечером.

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“Я даже не хочу говорить, – сказал Мэтт Мартин с острова Сорокину перед матчем. – Он вырос”. «Я думаю, что он становится более комфортно в своей новой среде, со своими товарищами по команде, что требует времени для всех… Я думаю, Сороки был спокоен весь год.

Мы знаем, что можем рассчитывать на всех наших вратарей, которые спасут нас и удержат нас в хоккейных матчах, но насколько этот первый матч был [against the Rangers] Он идет, мы совсем не хорошо поработали перед ним, и это на нас. ”

Партнер Честеркина по голкиперу Александр Георгиев был настолько хорош против «Айлендерс» (7: 2 в своей карьере, 1,70 гола против среднего), что Дэвид Куинн долго и усердно думал, прежде чем сыграть с Честеркином в воскресенье.

«Это, вероятно, больше решение, которое мы принимали в этом году, чем любое другое решение в этом году, – сказал Коуэн перед матчем. – Кто сыграет в воротах сегодня вечером».

“Шокирующе, я думаю, что его общая игра поставила его в такое положение, поскольку Хорхе вчера сыграл адский матч (в победе над островитянами со счетом 4: 1), но для меня Чисти поставил себя в такое положение. возможность.”

В первых двух играх вратари отогнали множество опасных моментов, но каждый позволил забить по два гола. Островитянин Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Баджо обыграли Честрекина на старте. Лепор Хаджич и Брендан Смит сделали то же самое с Сорокиным во втором. Оба голкипера были сильны в третьем тайме, что вынудило их к овертаймам. Гол Райана Буллока выиграл остров со счетом 3: 2.

Обе команды, похоже, нашли вратарей, которые смогут вывести их как минимум на середину десятилетия. Сейчас Варламов занимает первое место среди островитян, но в этом месяце ему исполняется 33 года.

Если все пойдет по плану, личная дружба между ними станет приятным сюжетом, даже если тренер «Айлендерс» Барри Троц не хотел участвовать в этом перед матчем.

Когда его спросили, будет ли ему интересно наблюдать за первым матчем молодых вратарей, он ответил: «Нет, какой в ​​этом смысл?»

Дело в дружбе? Он сказал: «О да, я просто забочусь о победе». «Я вообще не думаю об этом. Хорошо, что они друзья».

Мы друзья. И я знал, сколько идей проносилось в его голове в то время, что привело к этому трудному решению », – сказал Честрекин прошлым летом. [of leaving Russia for North America]. Слава богу, он выбрал этот путь. Я всегда буду поддерживать своих друзей и встречать его красной ковровой дорожкой ».

Сорокин играл в КХЛ за ЦСКА, а Шестеркин – за СКА из Санкт-Петербурга. Изначально они были одноклубниками сборной России на чемпионате мира среди юниоров 2015 года.

Сейчас они участвуют в другом хоккейном соревновании. Их последний урок открылся в воскресенье вечером.