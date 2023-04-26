Российский ВТБ запускает цифровой банк в социальной сети ВКонтакте

МОСКВА (Рейтер) — Российский государственный банк ВТБ (VTBR.MM) запустит цифровой банк в мобильном приложении для обмена сообщениями ведущей социальной сети ВКонтакте, ответ России на Facebook, поскольку Москва ищет технические решения для нарушения банковских переводов.

Провайдеры Google Pay и Apple Pay ограничили доступ к своим сервисам после того, как в феврале 2022 года Россия ввела в Украину десятки тысяч военнослужащих.Это сделало операции с зарубежными банками особенно сложными, так как многие банковские карты перестали работать за границей, а Россия отключилась от платежных систем.Глобализм.

«ВТБ сосредоточен на развитии цифровых каналов и альтернативных форматов обслуживания клиентов», — заявил на брифинге заместитель председателя совета директоров ВТБ Анатолий Печатников. «Разработка собственных технологий особенно важна в контексте геополитических рисков и международных ограничений».

Цифровой банк позволит клиентам выполнять ежедневные финансовые операции, такие как денежные переводы, некоторые платежи по счетам и пополнение мобильного счета, в приложении ВКонтакте. Клиенты смогут получить к нему доступ только с мобильных устройств.

Россия расплачивается своими платежными картами, но эти карты принимаются только в девяти странах.

Тем временем Банк России разработал альтернативу SWIFT, Систему денежных переводов сообщений (СПДС), упрощая способ использования банками Системы быстрых платежей (СБП) с зарубежными контрагентами для трансграничных переводов.

1 марта государственная организация связи Роскомнадзор опубликовала список иностранных мессенджеров, таких как Telegram, WhatsApp, Discord и Microsoft Teams, которые были запрещены за предоставление финансовых услуг.

ВТБ, запустивший банковские услуги через Telegram в январе, заявил, что готов закрыть свой Telegram-банк, как только Роскомнадзор примет окончательное решение.

«На сегодняшний день такого решения не было, поэтому банк работает над Telegram, хотя мы и прекратили его активное продвижение».

(Репортаж Елены Фабричной) Автор Александр Мару. Монтаж Бернадетт Баум

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