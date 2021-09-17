Российский Газпром заявляет, что цены на газ в Европе могут установить новые рекорды

Логотип «Газпрома» появится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 2 июня 2021 года. REUTERS / Евгения Новозинина

МОСКВА (Рейтер) – Алексей Миллер, глава российского поставщика природного газа “Газпром”, заявил в пятницу, что и без того высокие цены на природный газ в Европе могут вырасти до нового уровня из-за сокращения объемов хранения газа.

Миллер также сказал на онлайн-конференции, что растет спрос на природный газ, который он назвал «чистым топливом», которое может помочь в переходе к зеленой энергии.

По его словам, запасы газа в Европе в настоящее время ниже нормы на 22,9 миллиарда кубометров.

«Это слишком много … все эксперты говорят, что Европа не сможет наверстать отставание в перекачке (хранении).

«Европа войдет в осенне-зимний период с нехваткой подземных магазинов», – сказал он.

«Конечно, ситуация влияет на цены, и мы видим, что цены в Европе превзошли все возможные рекорды. Возможно даже, что они побьют уже достигнутые рекорды».

На следующий день цены на газ в голландском узле TTF, являющиеся европейским стандартом, в этом году выросли более чем втрое до рекордных уровней и привели к росту цен на энергоносители.

NORD STREAM 2 Миллер подтвердил, что «Газпром» полностью соблюдает взятые на себя обязательства по поставкам и что компания готова перекачивать больше газа в случае необходимости.

«Газпром» намерен удвоить свои возможности по экспорту газа в Европу через Балтийское море после того, как на прошлой неделе объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2» в Германию. Подробнее

Тем не менее, он по-прежнему нуждается в разрешении на эксплуатацию в Германии, что, как ожидается, займет до четырех месяцев.

«Северный поток – 2» подвергся санкциям со стороны США и критике со стороны других стран, обеспокоенных тем, что Европейский Союз усиливает свою зависимость от импорта энергоносителей из России. Новый трубопровод может позволить Москве прекратить поставки газа через политического соперника Украины, лишив Киев выгодной платы за транзит.

Однако некоторые аналитики считают, что «Северный поток – 2» вряд ли в ближайшее время поможет снизить высокие цены на газ в Европе. “Газпром” в четверг оставил прогноз экспорта газа без изменений.

«Северный поток – 2 остается точкой неопределенности, но также изолирован, что вряд ли существенно повлияет на газовые балансы», – писали аналитики Barclays в пятницу.

Глава “Газпрома” Миллер также сказал, что азиатские рынки более привлекательны для поставок газа, несмотря на рекордно высокие цены в Европе.

Глава компании сообщил, что «Газпром» поставил в Китай более десяти миллиардов кубометров газа с момента начала поставок в декабре 2019 года по газопроводу «Сила Сибири».

Он также сказал, что ожидает, что Китай импортирует в общей сложности 160 миллиардов кубометров газа из различных источников в 2021 году.

(Репортаж Владимира Солдаткина и Олеси Астаховой); Дополнительный репортаж Нины Честни в Лондоне. Авторы Александр Мэрроу и Владимир Солдаткин; Редактирование Луизы Хевенс и Джейсона Нили

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