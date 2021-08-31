Российский “Газпром” заявляет, что чистая прибыль во втором квартале выросла более чем втрое до 7 миллиардов долларов.

Логотип Газпрома появится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 2 июня 2021 года. REUTERS / Евгения Новоженина // Фото из файла

МОСКВА (Рейтер). Чистая прибыль российского газового гиганта “Газпром” во втором квартале выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 521,2 миллиарда рублей (7 миллиардов долларов), сообщила компания в понедельник. После восстановления энергетических рынков.

Доходы «Газпрома» были увеличены за счет рекордного роста цен на природный газ в Европе, а его экспорт газа в Европу с начала года увеличился для удовлетворения растущего спроса по мере восстановления экономики после воздействия пандемии.

Производство в третьем квартале может снизиться из-за пожара на предприятиях компании на севере России в начале этого месяца, что привело к сокращению поставок, которые и без того находились под давлением.

«Газпром» проведет телефонную конференцию для инвесторов во вторник, где, как ожидается, предоставит обновленную информацию о ликвидации пожара, а также последние новости о политически заряженном газопроводе «Северный поток – 2».

Трубопровод, по которому газ будет идти из России в Германию, поскольку Украина обходит традиционный транзитный маршрут, близится к завершению. Подробнее

«Газпром» сообщил, что его выручка с апреля по июнь выросла до 2,07 трлн рублей с 1,16 трлн рублей за аналогичный период 2020 года.

Ожидается, что в 2021 году инвестиции составят 1,8 трлн рублей.

(1 доллар = 73,5360 рубля)

(Репортаж Андрея Остроча и Марины Бобровой); письмо Владимира Солдаткина; Редакция Дэвида Эванса и Барбары Льюис

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