Российский Газпром рассматривает возможность повышения цен на газ в Европе на фоне обострения энергетического кризиса

к Дина Хринникова, Ольга Танас и Елена Мазнева трудоустройство 10.10.2021

Москва (Bloomberg). Компания Gazprom SA повысила прогноз по ценам на экспорт природного газа на 2021 год, одновременно предупредив при этом о том, сколько он может отгрузить, по мере углубления энергетического кризиса в Европе.

Российский газовый гигант, крупнейший поставщик топлива в Европу, подтвердил, что поддержание запасов на внутреннем рынке является его главным приоритетом. Только после пополнения складских помещений к концу октября компания рассмотрит возможность увеличения экспорта в континентальную Европу, пишет Wood & Co. и BCS Global Markets в отдельных заметках в пятницу после вебинара с руководством «Газпрома».

«Газпром» повысил прогнозные цены на газ для экспорта в Европу и Турцию на весь год до 295–330 долларов за 1000 кубометров, пишет Эльдар Давлечин, руководитель отдела исследований России в Wood & Co. Митч Дженнингс, главный аналитик московской Sova Capital, также установил такой же ценовой диапазон. Пересмотренный прогноз средних цен Газпрома в регионе является хорошей новостью для инвесторов компании, поскольку указывает на потенциал увеличения прибыли.

Wood & Co. говорит: Sova Capital также заявила, что «Газпром» придерживается консервативных оценок годовых поставок газа в Европу и Турцию, которые оцениваются в 183 миллиарда кубометров.

“Газпром” не сразу ответил на запрос Bloomberg о комментарии, который был отправлен в нерабочее время.

Предупреждение о поставке

Энергетический кризис, охвативший Европу, когда дефицитные запасы истощились из-за восстановления спроса, угрожает воспрепятствовать восстановлению экономики региона из-за увеличения коммерческих расходов и счетов домохозяйств, а также роста инфляции. В результате осторожность Газпрома в отношении поставок может разочаровать некоторых трейдеров и политиков, которые надеются на немедленное увеличение предложения.

В среду президент России Владимир Путин предположил, что экспорт из страны в Европу может достичь рекордного уровня в 2021 году, но не уточнил точный размер или дату начала роста.

Для «Газпрома» нет ничего необычного в осторожном прогнозе поставок, учитывая тот факт, что его продажи сильно зависят от погодных условий как в России, так и за рубежом. Тем не менее, в последние дни компания приложила все усилия, чтобы обеспечить выполнение всех своих договорных обязательств и будет стремиться увеличивать экспорт, когда это возможно.

Аналитики говорят, что “Газпром” рассматривает долгосрочные контракты и долгосрочные цены как инструмент, который должен помочь Европе смягчить воздействие чрезвычайной волатильности.

Дженнингс из Sova Capital сказал, что компания могла бы рассмотреть вопрос о возвращении к индексации цен на газ по отношению к нефти в определенных контрактах, «потому что андеррайтеры могут хотеть меньшей волатильности цен».

Между тем рост цен на газ в Европе уже указывает на рекордную прибыль “Газпрома”. Ранее в этом году БКС прогнозировал, что выплаты газового гиганта в 2021 году превысят 40 рублей (56 центов) на акцию, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд прибыли в 2018 году.