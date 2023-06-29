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Российский генерал Армагеддон исчез, поскольку Кремль развеял слухи об аресте

29 июня, 2023
Vsevolod Egorov

Российский «генерал Армагеддон» Сергей Чуровихин исчез из поля зрения общественности после неудавшегося мятежа группы Вагнера на выходных — на фоне сообщений о том, что он задержан по слухам за участие в восстании.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил уклончиво, когда журналисты спросили о претензиях в среду. «Есть различные предположения, утверждения и так далее об этих событиях», — сказал он. «Я думаю, что это один из таких примеров».

Суровихина, бывшего военачальника России на Украине, не видели с субботы. Москва Таймс В нем говорится, что он был арестован поздно вечером во вторник. отчеты Президент Владимир Путин сказал, что он заранее знал о запланированном Евгением Пригожиным восстании, которое поставило Россию на грань гражданской войны.

Файнэншл Таймс Суровкин, возглавляющий ВВС России, был арестован, говорится в сообщении позже со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

В цитатах, которые широко публиковались в российских государственных СМИ, заместитель Суровихина, генерал-полковник Андрей Юдин, отрицал, что он и его начальник находятся под стражей. Город Газета: «Я в отпуске. Дома».

Но Суровикин еще не появился.

Российский военный блогер Владимир Романов стал первым Отчет Суровихин был арестован 25 июня по подозрению в том, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, сменивший Суровихина на посту главы военного ведомства России на Украине, встали на сторону Пригожина.

Скорость, с которой силы Вагнера захватили территории на юге России во время их непродолжительного восстания в минувшие выходные, породила слухи о том, что высшие чины режима не смогли или не захотели их остановить. Многие из высших должностных лиц Москвы установили тесные связи с Пригожиным и его людьми, и сам Путин признал, что он полагался на группу наемников, достаточно, чтобы вкладывать в нее значительные средства и ресурсы.

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