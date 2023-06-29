Российский генерал Армагеддон исчез, поскольку Кремль развеял слухи об аресте

Российский «генерал Армагеддон» Сергей Чуровихин исчез из поля зрения общественности после неудавшегося мятежа группы Вагнера на выходных — на фоне сообщений о том, что он задержан по слухам за участие в восстании.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил уклончиво, когда журналисты спросили о претензиях в среду. «Есть различные предположения, утверждения и так далее об этих событиях», — сказал он. «Я думаю, что это один из таких примеров».

Суровихина, бывшего военачальника России на Украине, не видели с субботы. Москва Таймс В нем говорится, что он был арестован поздно вечером во вторник. отчеты Президент Владимир Путин сказал, что он заранее знал о запланированном Евгением Пригожиным восстании, которое поставило Россию на грань гражданской войны.

Файнэншл Таймс Суровкин, возглавляющий ВВС России, был арестован, говорится в сообщении позже со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

В цитатах, которые широко публиковались в российских государственных СМИ, заместитель Суровихина, генерал-полковник Андрей Юдин, отрицал, что он и его начальник находятся под стражей. Город Газета: «Я в отпуске. Дома».

Но Суровикин еще не появился.

Российский военный блогер Владимир Романов стал первым Отчет Суровихин был арестован 25 июня по подозрению в том, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, сменивший Суровихина на посту главы военного ведомства России на Украине, встали на сторону Пригожина.

Скорость, с которой силы Вагнера захватили территории на юге России во время их непродолжительного восстания в минувшие выходные, породила слухи о том, что высшие чины режима не смогли или не захотели их остановить. Многие из высших должностных лиц Москвы установили тесные связи с Пригожиным и его людьми, и сам Путин признал, что он полагался на группу наемников, достаточно, чтобы вкладывать в нее значительные средства и ресурсы.