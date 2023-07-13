Российский генерал заявил, что высокопоставленные офицеры предали солдат, воюющих на Украине

Российский генерал говорит, что его уволили

Высокопоставленные офицеры говорят, что российских солдат предали

Минобороны молчит о судьбе генерала

Генерал говорит, что солдаты гибнут из-за отсутствия артиллерии

МОСКВА (Рейтер) — Российский генерал сказал, что он был отстранен от должности командующего после того, как доложил военному командованию о тяжелой ситуации на фронте в Украине, где, по его словам, российские солдаты получили ножевые ранения в спину из-за отказов ракет. Старшие военные офицеры.

После мятежа наемников Вагнера 24 июня, который стал самым большим внутренним вызовом российскому государству за последние десятилетия, президент Владимир Путин пока оставил на своих должностях министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Генерал-майор Иван Попов, командующий 58-й общевойсковой армией, заявил в аудиообращении, которое опубликовал российский депутат Андрей Горолёв, что он был уволен после того, как рассказал старшим офицерам правду о ситуации на фронте.

Попов сказал: «Украинская армия не смогла прорвать наши ряды на фронте, но наш старший командир ударил по нам с тыла, жестоко обезглавив армию в самый трудный момент».

Попов, чье боевое знамя было «Спартак» и который командовал российскими частями на юге Украины, открыто упомянул о гибели российских солдат от украинской артиллерии и заявил, что в армии не хватает надлежащих систем противодействия артиллерии и артиллерийской разведки противника.

Немедленных комментариев от Министерства обороны не последовало, и агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить подлинность аудиосообщения. Депутат Горолёв — экс-командующий бескомпромиссной политикой, регулярно появляющийся на государственном телевидении.

Неясно, когда было записано сообщение, и местонахождение Попова неизвестно. В Минобороны о его увольнении ничего не говорили.

Такая публичная критика военного руководства России со стороны закаленного в боях генерала менее чем через три недели после восстания Вагнера, если она верна, указывает на сохраняющееся недовольство в российских вооруженных силах, ведущих крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны.

русская армия

Путин, являющийся верховным лидером России с 1999 года, заявил, что мятеж угрожает ввергнуть Россию в гражданскую войну, и сравнил его с революционными беспорядками 1917 года.

Кремль стремился проявить спокойствие, но российские официальные лица и дипломаты сообщили Рейтер, что все последствия мятежа, который, по словам лидера Вагнера Евгения Пригожина, направлен только на сведение счетов с Шойгу и Герасимовым, еще предстоит ощутить.

Ни Пригожин, ни заместитель командующего российской военной операцией в Украине генерал Сергей Суровкин со дня мятежа не появлялись на публике.

[1/2]Генерал-майор Иван Попов, командовавший 58-й общевойсковой армией России, виден на этой фотографии, опубликованной 9 июня 2023 года. Министерство обороны России/Пост через REUTERS/Фото из архива

В течение нескольких месяцев Пригожин публично оскорблял путинских военных, используя различные грубые оскорбления и тюремный сленг, которые шокировали российских чиновников, но на которые ни Путин, ни Шойгу, ни Герасимов никогда публично не реагировали.

48-летний Попов сказал, что он столкнулся с переломным моментом, когда рассказал армейским командирам правду.

«Сложилась сложная ситуация с топ-менеджерами, в которой нужно было либо молчать и трусить, либо говорить все как есть», — сказал Попов. Он не сказал, когда были поданы жалобы.

«Я не имел права лгать от вашего имени, от имени моих павших соратников, поэтому изложил там все проблемы».

Военные повстанцы?

В 2017 году «Официальный вестник Вооруженных сил России» опубликовал профиль Попова. Он добавил, что ранее он участвовал в войне России против сепаратистов в Чечне и в войне 2008 года в Грузии.

Телеграм-канал, связанный с наемниками Вагнера, сообщил, что Попов поставил перед Герасимовым вопрос о необходимости ротации измученных войск с передовой. Рейтер не смог проверить это сообщение.

Крупнейшие российские государственные телеканалы не транслировали комментарии Попова в своих основных новостных программах в четверг, хотя уважаемая российская газета «Коммерсантъ» сообщила о них.

Военные блоггеры в России разделились на тех, кто назвал высказывания Попова прямым вызовом, и тех, кто сказал, что Попов не был мятежником, а просто очень уважаемым генералом, поссорившимся со старшими офицерами.

«Это опасный прецедент», — сказал Игорь Гиркин, бывший офицер ФСБ, который помог России аннексировать Крым в 2014 году, а затем организовал пророссийские ополчения на востоке Украины.

Попов сказал, что его будущее сейчас неопределенно.

Он сказал: «Кажется, что старшие командиры почувствовали какую-то опасность от меня и быстро, всего за один день, подготовили приказ министра обороны и избавились от меня». «Я жду своей судьбы».

(Отчетность Джея Фолконбриджа). Под редакцией Эндрю Осборна и Ангуса МакСвана

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