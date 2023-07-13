Российский генерал уволен после обвинения старших офицеров в несостоятельности солдат

МОСКВА (Рейтер) — Российский генерал сказал, что он был отстранен от должности командующего после того, как доложил военному руководству о тяжелой ситуации на фронте в Украине, где, по его словам, российские солдаты получили удар в спину из-за неудач высокопоставленных офицеров. .

Командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в аудиосообщении, опубликованном российским депутатом Андреем Горолёвым, сообщил, что его сняли с поста.

Немедленных комментариев от Министерства обороны не последовало, и Reuters не смогло проверить подлинность аудиосообщения.

Депутат Горолёв — экс-командующий бескомпромиссной политикой, регулярно появляющийся на государственном телевидении.

«Сложилась сложная ситуация с топ-менеджерами, в которой нужно было либо молчать и трусить, либо говорить все как есть», — сказал Попов.

«Я не имел права лгать от вашего имени, от имени моих павших соратников, поэтому изложил там все проблемы». Он поднял гибель российских солдат в украинской артиллерии и заявил, что в армии не хватает адекватных систем контрбатарейной и разведки противника.

«Кажется, старшие командиры почуяли от меня какую-то опасность и быстро, всего за один день, подготовили приказ министра обороны и избавились от меня».

Попов сказал: «Украинская армия не смогла прорвать наши ряды на фронте, но наш старший командир ударил по нам с тыла, жестоко обезглавив армию в самый трудный момент».