Российский гимнаст Иван Куляк дисквалифицирован на год за провоенную букву Z.

Дисциплинарная комиссия заявила, что российский гимнаст, который носил на пьедестале медали значок, связанный с вторжением его страны в Украину, был дисквалифицирован на один год.
На футболке Ивана Куляка была изображена буква «Z» на видном месте, когда он стоял рядом с украинцем Ковтуном Ильей, золотым призером чемпионата мира в Дохе в марте.
Буква «Z» была замечена на российских танках и транспортных средствах в Украине и стала символом поддержки вторжения.
Дисциплинарная комиссия Фонда этики в гимнастике (GEF) признала Куляк в нарушении правил Международной федерации гимнастики (FIG), руководящего органа этого вида спорта.
«Г-ну Куляку не разрешается участвовать в каких-либо мероприятиях или соревнованиях, утвержденных ФИЖ, организованных Федерацией аффилированных членов ФИЖ, в течение одного года с даты принятия этого решения», — говорится в сообщении GEF.
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Коля также должен вернуть свою бронзовую медаль и денежный приз в размере 500 швейцарских франков (500 долларов США). У него есть 21 день, чтобы обжаловать приговор.
Уже было принято решение отстранить всех российских и белорусских гимнасток от будущих соревнований.
«Если на 17 мая 2023 года будут действовать превентивные меры, препятствующие участию российских спортсменов в соревнованиях, запрет будет действовать и истечет через шесть месяцев после снятия этих мер», — говорится в сообщении ФГОС.
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