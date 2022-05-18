Российский гимнаст Иван Куляк дисквалифицирован на год за провоенную букву Z.

Дисциплинарная комиссия заявила, что российский гимнаст, который носил на пьедестале медали значок, связанный с вторжением его страны в Украину, был дисквалифицирован на один год.

На футболке Ивана Куляка была изображена буква «Z» на видном месте, когда он стоял рядом с украинцем Ковтуном Ильей, золотым призером чемпионата мира в Дохе в марте.

Буква «Z» была замечена на российских танках и транспортных средствах в Украине и стала символом поддержки вторжения.

Дисциплинарная комиссия Фонда этики в гимнастике (GEF) признала Куляк в нарушении правил Международной федерации гимнастики (FIG), руководящего органа этого вида спорта.

«Г-ну Куляку не разрешается участвовать в каких-либо мероприятиях или соревнованиях, утвержденных ФИЖ, организованных Федерацией аффилированных членов ФИЖ, в течение одного года с даты принятия этого решения», — говорится в сообщении GEF.

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Коля также должен вернуть свою бронзовую медаль и денежный приз в размере 500 швейцарских франков (500 долларов США). У него есть 21 день, чтобы обжаловать приговор.

Уже было принято решение отстранить всех российских и белорусских гимнасток от будущих соревнований.

«Если на 17 мая 2023 года будут действовать превентивные меры, препятствующие участию российских спортсменов в соревнованиях, запрет будет действовать и истечет через шесть месяцев после снятия этих мер», — говорится в сообщении ФГОС.