Российский гонщик Иван Нусков был лишен золотой медали своей команды на Кубке Европы по пехоте после того, как анализ его пробы на допинг показал запрещенное вещество.

Подразделение по легкой атлетике (AIU) объявило, что все результаты Носкова с 29 января по 2 июня 2015 года были отменены, включая Кубок чемпионата Европы по ходьбе в Мерсии, Испания.

По данным AIU, повторный тест образца Носкова показал эритропоэтин, препарат, улучшающий работоспособность, стирая его результаты.

Это никак не сказывается на его результатах на чемпионате Европы 2014 года, где он завоевал бронзовую медаль.

Нусков также стал серебряным призером в беге на 50 километров в тех же соревнованиях, где его выступление помогло его команде выиграть командный титул.

Он закончил сезон с товарищем по команде Михаилом Реговым, завоевавшим золотую медаль в личном зачете, и Романом Евстивьевым, занявшим пятое место.

Рыжов, завоевавший серебро на дистанции 50 км на чемпионате мира 2013 года, также был запрещен на четыре года после внесоревновательного теста в 2015 году.

Ноосков был ранее исключен за использование эритропоэтина и запрещен на четыре года, которые истекли 14 июля 2020 года.

Допинг запрещен Михаилом Реговым и Иваном Нусковым © Getty Images

Этот последний тест датируется его использованием стероидов по крайней мере до 2015 года, поэтому его результаты были признаны недействительными в течение этого периода.

Нусков и Резов заблокированы вместе с бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года Денисом Стрелковым, Эльмирой Олимпековой и Верой Соколовой, которые являются фанатами гонок.

Чемпион Пекина 2008 года по ходьбе на 20 км Валерий Бурчин недавно завершил восьмилетний запрет и исключил возможность возвращения в легкую атлетику.

За последние годы более 25 высокопоставленных российских пехотинцев были запрещены за нарушение допинга, включая двух других олимпийских чемпионов.

В отношении победителя Лондона 2012 года Сергея Кирдябкина, победителя лондонской ходьбы на 50 км, золотой медали на 20 км среди женщин в Пекине 2008 года, и серебряного призера Ольги Канискиной в Лондоне в 2012 году были применены санкции.

Сергей Бакулин, чемпион мира 2011 года на 50 км, получил восемь лет дисквалификации в августе 2019 года, а серебряный призер мира 2011 года Владимир Канайкин теперь дисквалифицирован на всю жизнь.